PSG : L'Argentine met Paris en sueur avec Messi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lionel Messi a disputé seulement 25 minutes avec le Paris Saint-Germain depuis sa signature en provenance du FC Barcelone.

Et pour cause, Mauricio Pochettino ne souhaitait pas prendre le moindre risque avec Lionel Messi, qui a repris tardivement l’entraînement en raison de la finale de la Copa America disputée par l’Argentin le 11 juillet dernier. Face au Stade de Reims ce week-end, Lionel Messi a donc disputé ses premières minutes de la saison 2020-2021. Et malgré un manque de rythme évident, La Pulga a été sélectionnée pour le rendez-vous international de l’Argentine, qui va affronter le Venezuela, le Brésil et la Bolivie en l’espace de sept jours. Légitimement, on pouvait penser que le sélectionneur argentin Lionel Scaloni allait gérer le temps de jeu de Lionel Messi afin de ne prendre aucun risque de potentiel blessure.

Messi risque d'enchaîner 3 matchs en 7 jours

Ce ne sera pas le cas puisque le sélectionneur de l’Argentine a lui-même reconnu que Lionel Messi allait débuter contre le Venezuela jeudi. Et pourrait enchaîner avec deux titularisations ensuite face au Brésil et à a Bolivie. Une situation qui ne manquera pas de crisper Mauricio Pochettino et les dirigeants du Paris SG. « S'il est en bonne condition physique, Messi jouera. De ce que j'ai pu voir, il est bien. Logiquement, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais vous savez ce que je pense de lui. Nous espérons qu'il joue les trois matches s'il est bien » a indiqué le sélectionneur de l’Argentine, avant de brosser le Paris Saint-Germain dans le sens du poil au moment d’évoquer l’avenir en club de la Pulga. « Maintenant, il est dans un bon club, un des meilleurs d'Europe, qui luttera pour des titres importants et c'est ça le plus important ». Paris espère maintenant que Lionel Messi reviendra de son voyage sud-américain en pleine forme, épargné par d’éventuelles blessures musculaires avec un tel enchaînement en sept jours.