PSG : L'Argentine avant Paris, Lionel Messi ne rigole pas

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a officiellement annoncé la signature de Lionel Messi pour trois saisons, dont une en option. Mais l'international argent a posé ses conditions au PSG.

Personne n’y croyait il y a encore quelques jours, le PSG l’a finalement fait. L’un des plus grands joueurs de l’histoire du football débarque en Ligue 1 en la personne de Lionel Messi, nouvelle star du Paris Saint-Germain. Et sans surprise, les premiers détails en ce qui concerne le contrat signé par l’Argentin dans la capitale française commencent à fuiter. En ce milieu de semaine, c’est le média Tyc Sports qui a dévoilé l’une des clauses du contrat faramineux de Lionel Messi au PSG. Et celle-ci risque de faire grincer des dents, aussi bien chez les observateurs que chez les supporters du Paris Saint-Germain puisqu’elle stipule que l’équipe nationale argentine sera prioritaire à tout moment de la saison sur le PSG pour que Lionel Messi puisse disputer les matchs avec sa sélection, que ceux-ci soient officiels ou amicaux.

L'Argentine, priorité absolue de Lionel Messi

Et ce n’est pas tout. Il est également précisé dans le contrat signé par Lionel Messi au Paris Saint-Germain que le personnel médical de la sélection argentine sera autorisé à accéder aux installations du club francilien à tout moment, au cas où il y ait besoin de venir constater une blessure de Lionel Messi, ou même de donner son avis sur les éventuels protocole de soins de l’ex-star et capitaine du FC Barcelone. Des premiers privilèges pour Lionel Messi, dont le dernier match remonte au 11 juillet avec la finale de la Copa America remportée par l’Argentine face au Brésil. Depuis, Lionel Messi profite de vacances bien méritées et n’avait pas repris l’entraînement avec le FC Barcelone puisqu’il était officiellement libre de tout contrat. Malgré cela, Léo Messi souhaite reprendre du service très rapidement et selon la presse argentine, il serait très motivé à l’idée de jouer dès ce samedi contre le RC Strasbourg au Parc des Princes.