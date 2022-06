PSG : L'anecdote croustillante de DJ Snake sur le « voleur » De Jong

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

En 2019, Frenkie de Jong rejoignait le FC Barcelone pour 86 millions d'euros. Le Néerlandais devait initialement signer au PSG...

Après de nombreux exploits réalisés sous les couleurs de l'Ajax, Frenkie de Jong a longtemps attiré les regards des meilleurs clubs européens. Deux écuries étaient notamment au coude à coude pour le recruter : le PSG et le FC Barcelone. Les deux clubs se livrent une bataille sans merci sur le marché des transferts depuis quelques années maintenant. En 2019, le Barça avait pris le meilleur sur le PSG et avait fini par convaincre De Jong de signer en Catalogne. Un revers important pour Doha et QSI au mercato. Surtout que le milieu de terrain avait apparemment donné son accord pour signer avant de finalement se raviser pour signer au Barça. C'est ce que nous apprend DJ Snake à travers une anecdote surprenante.

De Jong a planté le PSG au dernier moment

Lors d'une apparition dans un Space Twitter sur Media Parisien, l'artiste fan du PSG a livré les coulisses du transfert raté de De Jong à Paris en 2019. « Parfois, un transfert se joue à la dernière seconde. Un mec comme De Jong avait passé sa visite médicale et visité son appartement. Il avait tout fait. A la fin de la soirée, il a dit qu'il voulait diner avec sa meuf. L'équipe du PSG l'a déposé dans un restaurant Avenue Montaigne. Il a pris un taxi et il s'est barré au Bourget et a ensuite signé au Barça. Vous savez pourquoi ? Parce que la copine de De Jong avait mis une story à la Tour Eiffel. Elle l'a laissée trois minutes avant que le PSG lui demande d'enlever la story. Le Barça a vu la story et a doublé l'offre et il est parti à la dernière seconde. Le PSG n'a pas compris et De Jong est parti comme un voleur », a notamment indiqué DJ Snake, qui rappelle qu'un transfert n'est jamais fait avant l'officialisation même si tout semble réglé. Une sortie qui intervient alors que le nom de Frenkie de Jong revient encore du côté du PSG. Reste à savoir si le club de la capitale ne serait pas rancunier après les agissements du Néerlandais en 2019 pour rejoindre le Barça.