PSG : L'agent le plus puissant du monde referme le dossier Neymar

Loin de s'afficher aussi publiquement que Jorge Mendes, Pini Zahavi est désormais considéré comme l'agent le plus puissant de la planète, mais également le plus discret. Son fait d'arme reste évidemment l'incroyable transfert de Neymar Jr au Paris Saint-Germain en 2017, une opération que Pini Zahavi a mené avec une main de maître alors que le FC Barcelone rigolait presque des rumeurs qui évoquaient le possible départ de la star brésilienne au mercato. Sans faire d'esbrouffe, l'agent israélien de 75 ans a tissé ses liens et a finalement obtenu ce qu'il voulait, à savoir le transfert de Neymar au PSG.

C'est une évidence, Pini Zahavi est désormais très proche du clan Neymar. Alors quand il s'exprime, même brièvement, sur le sujet, on peut le croire. Et cela tombe bien, ce dimanche, dans le JDD, le super agent a tenu à mettre un point final aux supputations sur l'avenir parisien de l'attaquant brésilien. « Neymar est heureux au Paris Saint-Germain, comme son père l’a dit dans une interview, a expliqué l’agent en balayant l’idée d’un départ de la star brésilienne, et relativisant l’impact de la blessure du joueur. L’année dernière, c’était très sérieux, c’est plus simple cette fois. » Il faudra se contente de cela, mais dans la bouche de Pini Zahavi c'est déjà beaucoup.