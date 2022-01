PSG : Kylian Mbappé victime d'un chantage au mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L’avenir de Kylian Mbappé fait pour le moment plus parler que le futur match entre le PSG et le Real Madrid.

En attendant cette rencontre, c’est une passe d’armes que se livrent les deux clubs mais aussi les médias des deux côtés des Pyrénées. Le journal espagnol ABC s’est penché sur la motivation extrême de Nasser Al-Khelaïfi de prolonger son attaquant vedette. Si au sein du Paris SG, on est bien conscient que la situation n’est pas idéale, le président qatari affiche toujours ses certitudes : le club francilien a encore ses chances pour boucler une courte prolongation et conserver son numéro 7 encore un ou deux ans. Selon le média espagnol, Nasser Al-Khelaïfi s’est juré de tout tenter pour avoir toujours Kylian Mbappé sous le maillot parisien pendant la Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu au coeur de la saison 2022-2023. Un salaire hors-norme, une prolongation sur mesure, un statut de leader de l’équipe, le président du Paris SG est prêt à tout pour inverser la tendance.

L'Espagne jure que Mbappé va signer

Du côté du Real Madrid, l’inquiétude n’est pas de mise. Florentino Pérez reste persuadé que, peu importe le résultat de la rencontre en Ligue des Champions, Kylian Mbappé voudra tenter une nouvelle aventure et choisira Madrid pour cela. C’est en effet la grosse tendance, et tout autre scénario risquerait de faire hurler en Espagne. La preuve, le célèbre présentateur d’El Chiringuito Josep Pedrerol a même mis son poste dans la balance, expliquant qu’il quitterait son poste si jamais Mbappé ne signait pas cet été au Real. Une annonce forte qui démontre que personne ne croit encore aux chances du PSG de faire changer d’avis le champion du monde 2018. Et si jamais cela arrivait quand même, Josep Pedrerol ne serait pas le seul à voir rouge.

Florentino Pérez menace Kylian Mbappé

En effet, ABC annonce également de son côté, que le Real Madrid a déjà prévenu le clan Mbappé en cas d’entourloupe. Florentino Pérez a totalement confiance en celui qu’il estime être son futur attaquant, mais c’est aussi un homme d’affaire avisé. Dans les discussions avec l’entourage de l’attaquant du PSG, il a tenu à mettre les choses au clair. Si jamais Kylian Mbappé ne signait pas l’été prochain alors qu’il se retrouve en fin de contrat, alors la porte se fermerait à tout jamais. La blessure serait trop profonde, le Real Madrid ayant déjà du attendre jusqu’au bout du contrat de Mbappé alors que, pour mémoire, il avait failli rejoindre la Maison Blanche en 2017. Un nouveau coup de Trafalgar ne sera donc pas toléré, et le clan Mbappé ne peut pas jouer avec le désir du Real éternellement. Le message est en tout cas passé, pour un Kylian Mbappé tiraillé par la pression des deux clubs.