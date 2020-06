PSG : Kylian Mbappé vaut de l’or, c’est Monsieur Business !

Dans : PSG.

Dans son étude publié lundi matin, l’Observatoire du Football CIES a estimé à 260 ME la valeur marchande de Kylian Mbappé.

Avec un tel prix, l’attaquant du Paris Saint-Germain est sans surprise le joueur le mieux valorisé de la planète. Ce n’est pas vraiment étonnant, sachant qu’il dispose encore de deux ans de contrat et qu’il n’a que 21 ans. Assurément, Kylian Mbappé est le joueur sur lequel le PSG peut faire le plus de business selon Johan Micoud, lequel a par ailleurs indiqué sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe qu’il n’imaginait pas Kylian Mbappé partir à un an de la fin de son contrat en 2021.

Mbappé va prolonger avant de partir selon Micoud

« Kylian Mbappé fait partie du Top 5, c’est évident. Après, ce montant de 260 ME est en rapport avec son jeune âge donc forcément sur la valeur marchande, il est incontestablement le n°1 en business car c’est le plus jeune, l’un des plus performants… Et les autres phénomènes que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont plus âgés donc leur valeur marchande est plus. Mbappé intransférable ? Cela me paraît inconcevable que Mbappé parte dans un an sans qu’il y ait eu une prolongation. Il peut y avoir un accord pour une prolongation et un départ en 2021, tout le monde serait gagnant » a indiqué l’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux et de l’Equipe de France. Reste que pour l’instant, Kylian Mbappé n’a pas donné son accord à Nasser Al-Khelaïfi et à Leonardo pour une prolongation au PSG. Ce qui ne manque pas d’inquiéter les hautes sphères parisiennes, qui ont bien évidemment fait de ce dossier une priorité absolue.