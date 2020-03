PSG : Kylian Mbappé malade, un remède miracle proposé

Dans : PSG.

Ce mercredi soir (21h), le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund au Parc des Princes. Un choc pour lequel Kylian Mbappé, victime d’une angine, est très fortement incertain.

Interrogé par le site officiel du PSG mardi à la veille du match, Thomas Tuchel a donné des nouvelles de son attaquant français de 21 ans. « Kylian est malade. Il était malade dimanche et lundi avec une angine. Il ne s’est pas entraîné avec nous les deux derniers jours. On doit attendre et mercredi demain » expliquait l’entraîneur allemand. Tout cela ne laissait clairement rien augurer de bon concernant la participation de Kylian Mbappé au match face au Borussia Dortmund.

Mais sur son compte Twitter, le consultant de BeInSports, Brahim Thiam, a expliqué qu’il existait un véritable remède miracle pour combattre les angines carabinées. « Je me rappelle un jour 36 heures avant un match quand je jouais à Malaga, j'avais une angine blanche et on m’a fait une piqûre dans le postérieur d'antibiotique, je peux te dire que l'attaquant il a porté plainte pour harcèlement sportif. Kylian Mbappé, si je peux aider à te soigner » a indiqué sur le ton de la plaisanterie, l’ancien défenseur central de Levante, Malaga, du Red Star ou encore du FC Istres. Evidemment, le staff médical du Paris Saint-Germain a sans doute fait le nécessaire pour soigner au plus vite Kylian Mbappé. Reste à voir si l’attaquant du PSG et de l’Equipe de France sera suffisamment en forme pour tenir sa place face au Borussia Dortmund. Car dans un tel choc de Ligue des Champions, il faut être à 100 %, surtout lorsque les clients en face s’appellent Mats Humels, Dan-Axel Zagadou ou encore Emre Can et Axel Witsel…