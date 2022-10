PSG : Kylian Mbappé, le Real Madrid ne le supporte plus

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Récemment prolongé au PSG, Kylian Mbappé a réussi à se retrouver dans la rubrique mercato plus tôt que prévu. S'il a calmé la tempête, un retour de flamme du Real Madrid n'est vraiment pas une option à l'heure actuelle.

La menace d’un départ de Kylian Mbappé au mercato d’hiver a été écartée, puisque le joueur parisien a lui-même confié qu’il avait découvert toute cette polémique sortie de nulle part à ses yeux, et qu’il était bien évidemment hors de question qu’il claque la porte du PSG. Néanmoins, plusieurs sources bien placées ont tout de même relayé l’information sur son mécontentement par rapport à la révolution promise au sein du champion de France, et qui n’a pas été suivie de faits. Cela pourrait déboucher sur un réajustement au mois de janvier, mais il semble impossible, sauf cataclysme, de voir par exemple le PSG se séparer de Neymar alors qu’il est dans une forme exceptionnelle. La frustration pourrait donc durer jusqu’à la fin de la saison, et en fonction du déroulement de celle-ci, un départ alors qu’il est encore sous contrat est désormais évoqué.

Le vestiaire du Real n'a pas besoin de Mbappé

Cette fois-ci, il faudra que le PSG soit d’accord, ce qui est très loin d’être gagné. Et que Kylian Mbappé le veuille réellement, ce qui reste aussi à prouver. Néanmoins, si les planètes devaient s’aligner, ce ne serait pas le Real Madrid qui en profiterait. Le club espagnol est visiblement satisfait de son effectif, et ne se voit pas tout chambouler pour un joueur dont les refus répétés ont échaudé Florentino Pérez. Pour Hugo Cappelaere, journaliste pour Canal et Paris United notamment, Liverpool est le mieux placé pour récupérer Mbappé en fin de saison en cas de transfert.

Dans quelques semaines Mbappé peut devenir le seul joueur de l’histoire avec pelé à gagner 2 cdm à moins de 24 ans. Il lui resterait plus de 10 ans pour égaler le record de pelé ou même le dépasser, ce qui le ferait entrer dans le cercle des plus grands joueurs de l’histoire 🐐⌛️ pic.twitter.com/PJj6qYIyyV — AZ (@kamanmpo) October 20, 2022

« Cela vient de se calmer, il ne partira pas en janvier, c’est impossible. D’un autre côté, pour l’été prochain, je ne pense pas qu’on se dirige vers un départ certain. Et je ne suis pas sûr non plus que le Real Madrid est le candidat numéro 1 pour faire l’effort de le signer. Florentino Pérez a vu comment Mbappé et son entourage se comportement dans les coulisses, et je ne pense pas qu’il aime ça du tout. Le Real Madrid ne cherche pas des joueurs comme ça, avec cette mentalité. Surtout dans le vestiaire du Real Madrid, où Vinicius explose réellement sur le côté gauche. Si Mbappé arrive, où va-t-il jouer ? A droite, c’est impossible. Je pense qu’il y a plus de chances de voir Mbappé à Liverpool l’été prochain », a expliqué sur Bernabeu Digital le chroniqueur du Club des 5, qui n’est pas le seul à penser que la porte du Real Madrid a été définitivement fermée par Florentino Pérez après les évènements de cet été.

A Madrid, le nom de Mbappé rend fou

C’est en effet l’opinion du journaliste espagnol Tomas Gonzalez-Martin, persuadé que le Real Madrid ne va pas tout remettre en cause pour Mbappé désormais. « C’est lui qui s’est fermé la porte du Real Madrid en jouant avec le club pour obtenir un plus gros contrat au PSG. Maintenant, au lieu de bien jouer au foot, il se plaint. Et ça, pour le Real Madrid, comme pour les autres clubs, c’est désastreux en terme d’image. Le Ballon d’Or vient d’être donné à Benzema, et si ça continue comme ça, le prochain sera pour Haaland. Plus personne ne parle de Mbappé, qui stagne désormais. Il recule et détruit sa carrière. Pour le Real, c’est fini. Un joueur aussi capricieux ne peut pas venir au Real », a livré le journaliste espagnol, à l’avis très tranché et qui sait pourtant que le vestiaire du Real Madrid n’a pas toujours hébergé que des anges non plus. En tout cas, Mbappé le sait, s’il veut se trouver un nouveau club quand son aventure avec le PSG sera terminé, il va avoir marquer à nouveau les points perdus ces derniers mois.