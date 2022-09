PSG : Kylian Mbappé, l'info qui émoustille l'Angleterre

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Prolongé en mai dernier, Kylian Mbappé s’est seulement réengagé pour deux années, plus une troisième en option. L’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait se retrouver à un an de la fin de son contrat l’été prochain. Une information qui n’a pas échappé à ses courtisans de Premier League.

Pour l’avenir de Kylian Mbappé, cette précision change tout. Alors que le Paris Saint-Germain annonçait son attaquant prolongé jusqu’en 2025, la réalité serait légèrement différente. Selon le journal L’Equipe, le Français a plutôt signé jusqu’en 2024, avec une troisième année en option uniquement activable avec l’accord du joueur. Autrement dit, Kylian Mbappé pourrait déjà se retrouver à un an de la fin de son bail l’été prochain, mettant de nouveau la direction francilienne dans une situation inconfortable.

La preuve, le quotidien espagnol Marca relance le feuilleton. Nos confrères indiquent que cette nouvelle information sur le contrat de l’avant-centre n’est pas passée inaperçue en Angleterre. Manchester United, Chelsea et Liverpool seraient de nouveau à l’affût en cas de réelle ouverture au terme de la saison. Rien de très étonnant, surtout en qui concerne les Reds. Avant la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, le vice-champion d’Angleterre avait tenté de l’attirer libre. Ce que le principal intéressé avait lui-même confirmé.

Le Real hors course ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Nous avons un peu parlé, mais pas trop. On a parlé un peu, confiait le Parisien en mai dernier. J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, vous devriez lui demander ! (...) C'est un bon club et nous les avons rencontrés il y a cinq ans. Je les ai rencontrés lorsque j'étais encore à Monaco. C'est un grand club. » Quant au Real Madrid, le média madrilène n’en parle même pas. Il faut dire que dans la capitale espagnole, le sujet Kylian Mbappé reste sensible depuis son refus de rejoindre la Maison Blanche.

Quand les enfants voient arriver Messi, Mbappé et Neymar sur la pelouse avant le coup d'envoi entre Paris et le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions le 14 septembre 2022.pic.twitter.com/hpMMewQxNz — Un Truc De Foot (@untrucdefoot) September 15, 2022

Néanmoins, l’emballement généré par l’annonce de L’Equipe de la nouvelle version du contrat de Kylian Mbappé est exagéré aux yeux d’un spécialiste du mercato. Pour Fabrizio Romano, voir Manchester United se réveiller brutalement pour se positionner dans le dossier du champion du monde n’a aucun sens. « Pour le moment, il n’y a absolument rien entre Mbappé et Manchester United. Mbappé vient quand même de prolonger avec le PSG, et cela n’a aucun sens de lancer des discussions à ce moment de la saison. Y compris pour Manchester United », a expliqué sur Caught Offside, le journaliste italien, persuadé que la saison est encore trop peu avancée pour aborder concrètement de tels dossiers. Surtout que, même si ce n’est que pour deux ans et non trois, le PSG a encore la main sur l’avenir de son numéro 7, et on sait que Nasser Al-Khelaïfi a des arguments pour négocier si besoin est, même quand les choses se présentent mal.