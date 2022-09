PSG : Kylian Mbappé humilié à Barcelone

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé prolongeait il y a quelques mois son contrat au PSG jusqu'en 2025. Une prolongation qui passe encore très mal en Espagne, notamment du côté du Real Madrid. Et désormais, l'attaquant français se fait même tailler au Barça.

Le PSG a fait un coup de maitre en fin de saison dernière en parvenant à faire prolonger Kylian Mbappé jusqu'en 2025. Le champion du monde a pourtant longtemps hésité à signer au Real Madrid. Mais les arguments de sa direction, couplés à ceux de personnalités influentes, ont changé les choses. Kylian Mbappé a donc refusé pour la troisième fois de sa carrière une proposition du Real Madrid. Forcément, en Espagne, ça passe mal. C'est logiquement le cas au Real Madrid mais aussi pour Javier Tebas, président de la Liga. Et visiblement, on n'en pense pas moins au Barça. Car ces dernières semaines, nombreuses sont les piques adressées directement ou plus indirectement à Kylian Mbappé.

Mbappé, Xavi ne le calcule pas

Il y a 5 ans jour pour jour, Kylian Mbappé🇫🇷 inscrivait son premier but sous le maillot du Paris Saint-Germain. ❤️💙 pic.twitter.com/VMEv3OfGDK — PFC (@PassionFootClub) September 9, 2022

Face à la presse après la belle victoire de son équipe (5-1) en Ligue des champions face au Victoria Plzen, Xavi n'a pas manqué d'encenser Robert Lewandowski, auteur d'un triplé. Sur sa lancée, il a donné le nom des trois meilleurs attaquants du monde selon lui. Et surprise, pas de Kylian Mbappé : « C’est fantastique de l’avoir dans l’équipe, je ne saurai trop le féliciter. Mais ce n’est pas seulement le coup du chapeau, c’est tout ce qu’il fait et ce qu’il apporte. En dehors des buts, il fait jouer l’équipe, il comprend quand appuyer, il nous donne beaucoup de solutions en attaque, comment il communique, il comprend le jeu. Le meilleur ? Il y a lui, Benzema et aussi Haaland ». Kylian Mbappé devrait apprécier, lui qui sort pourtant d'un doublé en Ligue des champions face à la Juventus au Parc des Princes. Il avait également mis à mal les défenses du Barça et du Real Madrid ces dernières saisons en Ligue des champions. Pas suffisant donc pour relever sa cote de popularité de l'autre côté des Pyrénées.