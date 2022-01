PSG : Kylian Mbappé est vraiment trop fort, Emmanuel Macron se lâche

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe a dressé le classement des 30 personnalités les plus influentes du football français.

Sans surprise, Kylian Mbappé est le numéro un du quotidien national. Il faut dire que l’attaquant du Paris Saint-Germain est au cœur de toutes les attentions en raison de sa situation contractuelle, alors qu’il est libre de s’engager avec le club de son choix dans l’optique de la saison prochaine depuis le 1er janvier. Joueur majeur de l’Equipe de France, Kylian Mbappé a également été capable de renverser la situation en sa faveur en Ligue des Nations en alignant des performances majuscules après un Euro compliqué. Assurément, l’attaquant de Paris a l’étoffe d’un grand champion, ce qui a valu à Kylian Mbappé un hommage considérable de la part d’Emmanuel Macron.

Dans les colonnes de L’Equipe, le président de la République a chanté les louanges de Kylian Mbappé à travers une lettre ouverte pleine d’éloges. « Tous les amateurs de football se souviennent de la chevauchée fantastique de Kylian Mbappé lors d’un des matches les plus mythiques de ces dernières années : le huitième de finale de Coupe du monde entre la France et l’Argentine à Kazan. (…) Chacun lui souhaite évidemment de concrétiser cette promesse en se constituant le plus beau palmarès du football européen et surtout de continuer à enchanter le public par ses gestes jubilatoires, ses passes lumineuses et ses buts magiques. Nous l’en savons capable. Mais si Kylian Mbappé a pris une place à part dans le cœur des Français, c’est aussi par son attitude sur le terrain et en dehors » souligne Emmanuel Macron.

Mbappé « loin des dérives » du football

Plus que les performances ou le talent sans commune mesure de Kylian Mbappé, c’est le comportement et l’engagement de l’attaquant de l’Equipe de France et du PSG qui enchante Emmanuel Macron. « Le travail acharné, premier arrivé à l’entraînement, dernier parti. Le fair-play à toute épreuve, autant avec les plus grands footballeurs de la planète qu’avec des clubs amateurs en Coupe de France. Loin des dérives qui parfois accompagnent la célébrité, il incarne le calme, l’ambition tranquille, le regard vers les étoiles mais la tête sur les épaules » apprécie le probable futur candidat à l’élection présidentielle de 2022, avant de conclure. « Tout aurait pu basculer l’été dernier lors de l’Euro et de ce tir au but manqué. Sa capacité à assumer, reconnaître, surmonter et repartir à l’assaut est la signature d’un très grand champion. Oui, Kylian Mbappé a beau être si jeune, il a épousé l’excellence de son sport en club comme en équipe nationale » se réjouit-il, heureux de compter un homme tel que Kylian Mbappé en France et un joueur si performant et complet en Bleus.