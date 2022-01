Kylian Mbappé à Madrid, adieu un record légendaire ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après son triplé à Vannes en coupe, Kylian Mbappé a atteint la barre des 150 buts avec le PSG. Cela le place troisième de la hiérarchie du club derrière Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic. Atteindre le Suédois est l'objectif à court terme de Mbappé.

Seulement 23 ans et déjà en mesure de renverser les records, les chiffres et l'histoire du PSG. Kylian Mbappé est un joueur précoce qui ne se donne pas de limites dans le football. Il aime marquer et ne s'arrête pas de développer ses statistiques. Même un match de coupe face à la modeste équipe de Vannes en N2 ne l'a pas empêché de marquer un triplé. Ces trois buts lui permettent d'atteindre déjà la barre des 150 buts avec le club parisien en 196 apparitions. Cela le place au troisième rang dans le classement des buteurs du club.

Cavani est un peu loin mais Mbappé fond sur Ibrahimovic

Devant lui, deux de ses prédécesseurs récents sous le maillot parisien. Edinson Cavani, avec 200 buts entre 2013 et 2020, et Zlatan Ibrahimovic 156 réalisations entre 2012 et 2016. Si l'Uruguayen semble difficilement atteignable, surtout pour un joueur potentiellement partant au Real cet été, Ibrahimovic est déjà à portée de fusil. Le jeune attaquant français, conscient de la marque qu'il vient d'établir, a déjà coché dans son agenda ce prochain objectif comptable. « Ces 150 buts, c'est une fierté. Marquer autant de buts dans un aussi grand club, ça fait toujours plaisir. J'ai la chance d'être à côté de deux grands joueurs, je sais qu'Ibrahimovic n'est pas loin », a confié Kylian Mbappé après son premier triplée de l'année 2022. De quoi susciter l'enthousiasme et surtout le désir de tout casser avant la fin de la saison.

TT x KM 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OzRhhx77Gy — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 29, 2021

Au vu de sa forme actuelle, atteindre le score du géant Suédois ne devrait être qu'une question formalité pour Mbappé. Les matches en Ligue 1 face à Lyon, en coupe de France face à Nice, et en Ligue des Champions face au Real Madrid devraient en plus le motiver suffisamment pour faire rapidement grimper son compteur. Mais si Zlatan Ibrahimovic est une proie facile pour l'ancien de l'AS Monaco, les 200 buts d'El Matador sont à un niveau très haut et si Kylian Mbappé veut effacer cette performance des tablettes, il devra soit signer un exploit ahurissant...soit prolonger avec le Paris Saint-Germain. L'exploit est à ce prix.