PSG : Kylian Mbappé est le plus fort, c'est mathématique

Dans : PSG.

Auteur de 30 buts et 17 passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues cette saison avec le PSG, Kylian Mbappé affole les statistiques.

Utilisé dans le couloir droit en début de saison, l’attaquant du Paris Saint-Germain a davantage joué dans une position axiale lors des trois derniers mois de la saison, avant l’interruption des compétitions. Au sein du 4-4-2 de Thomas Tuchel, il a longtemps formé une doublette diabolique de complémentarité et d’efficacité avec Mauro Icardi. Depuis cette période, on peut officiellement considérer que Kylian Mbappé est un avant-centre axial, et non plus seulement un ailier. Dans ses colonnes, le journal AS s’est amusé à établir le classement des dix meilleurs attaquants axiaux de la planète selon l’algorithme « Wallabies », basé sur les performances individuelles du joueur et le niveau de l’équipe de ce dernier, de manière la plus objective possible.

Dorénavant considéré comme un véritable numéro neuf, Kylian Mbappé fait partie du top 10. Mieux… il figure à la première place de ce classement devant Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin). Sans grande surprise, Kylian Mbappé est le seul joueur de Ligue 1 à figurer dans le classement. En revanche, il n’est pas l’unique Français dans le top 10 puisque Karim Benzema (Real Madrid) est présent à la neuvième place, juste devant Sergio Agüero (Manchester City). Nul doute que ce classement fera tout de même beaucoup débattre, quand on sait que de nombreux consultants et observateurs ne considèrent toujours pas Kylian Mbappé comme un avant-centre axial, le natif de Paris n’ayant encore jamais brillé seul en pointe dans un 4-3-3 par exemple.

Le top 10 selon l’algorithme « Wallabies »

1 : Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain

2 : Robert Lewandowski – Bayern Munich

3 : Cristiano Ronaldo – Juventus Turin

4 : Timo Werner – RB Leipzig

5 : Ciro Immobile – Lazio Rome

6 : Luis Suarez – FC Barcelone

7 : Josip Ilicic – Atalanta Bergame

8 : Duvan Zapata : Atalanta Bergame

9 : Karim Benzema – Real Madrid

10 : Sergio Agüero – Manchester City