PSG : Kylian Mbappé égoïste, Daniel Riolo s'agace

Par Guillaume Conte

Le PSG n’a une nouvelle fois pas forcé son talent pour s’imposer face à Reims ce dimanche soir (4-0).

Les Parisiens ne se montrent pas totalement dominateurs, mais ils font la différence face à un adversaire qui ne démérite pas. L’efficacité parisienne est déroutante, même si cela pourrait être encore mieux avec un Kylian Mbappé plus collectif. Véritable leader offensif de l’équipe du PSG cette saison, l’attaquant parisien abuse un peu de son nouveau statut. Il a tendance à oublier ses partenaires, notamment quand ça concerne un Mauro Icardi en cruel manque de confiance. C’est Daniel Riolo qui a décidé de pointer cet égoïsme du doigt, expliquant tout simplement que le champion du monde 2018 abusait.

Ok on adore Mbappé … ok on se moque d’Icardi…. Mais bon à un moment il peut lui filer un ballon quand même … il le respecte vraiment pas ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) January 23, 2022

« Ok on adore Mbappé … ok on se moque d’Icardi…. Mais bon à un moment il peut lui filer un ballon quand même … il le respecte vraiment pas », a balancé le polémiste de RMC, qui a pour une fois été plutôt suivi sur les réseaux sociaux. « Oui, ça fait un petit moment… et il n’est pas le seul… », a confirmé le journaliste italien Simone Rovera. « J’ai l'impression que les passes c'est à la tête du client », « 2 fois il peut lui faire la passe, 2 fois il tente son enroulé », « Les stats....tant qu'il a pas marqué il donne rien », ont souligné des suiveurs du PSG, pour qui Mbappé abuse un peu avec son compteur personnel, et oublie de servir ses coéquipiers même quand ceux-ci sont bien placés.