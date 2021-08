PSG : Kylian Mbappé doit rester, la France a tranché !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Pointé du doigt par le public français après son cuisant échec sous le maillot des Bleus contre la Suisse à l’Euro 2021, Kylian Mbappé reste quand même un chouchou des Tricolores, surtout au PSG.

Nouvelle coqueluche des Français après la Coupe du Monde 2018, lors de laquelle il avait régalé les amoureux de football avec notamment une énorme prestation contre l’Argentine, Mbappé a perdu en popularité depuis. Ces dernières semaines, l'international tricolore a même été pris pour cible sur les réseaux sociaux. Déjà parce qu’il a précipité la perte de l’équipe de France à l’Euro en loupant son tir au but en huitièmes de finale. Mais aussi et surtout parce que son mauvais comportement avec le PSG, club avec lequel il refuse de prolonger son contrat, agace pas mal de monde. Et cela n’est pas fini, vu que son transfert au Real Madrid est sur le bon chemin. Alors que Paris discute avec les dirigeants de la Maison Blanche, une dernière offre de 180 millions d’euros avec des bonus est tombée sur le bureau de Leonardo et de Nasser Al-Khelaifi. Si pour l’instant le doute subsiste encore, l'incertitude planera sûrement jusqu’au 31 août prochain, date de la fermeture du marché des transferts.

Les Français veulent voir Mbappé avec Messi

Quoi qu’il en soit, les Français n’ont pas envie de voir Mbappé fuir la Ligue 1. En effet, selon un sondage réalisé par Odoxa pour RTL, « 60 % des Français souhaitent que le PSG fasse tout pour conserver l'attaquant de l'équipe de France ». Tout cela pour le voir évoluer aux côtés de Lionel Messi, la nouvelle star de Paris. D’ailleurs, dans cette consultation, on apprend que la venue de la légende du Barça rend la L1 beaucoup plus attractive : « 30 % des Français et 63 % des amateurs de football déclarent que cela leur donne davantage envie de suivre le championnat cette année ». Il faut dire que Messi est le meilleur joueur du monde actuellement selon 67 % des sondés, et l’un des meilleurs joueurs de l'Histoire du football (86 %). Et sachant que son association avec Neymar, plus Mbappé s’il reste à Paris, annonce de grandes choses, le PSG fait même figure de grand favori pour la Ligue des Champions, à 69 % des suffrages chez les amateurs de foot. Reste désormais à traduire tout cela sur le terrain, avec Mauricio Pochettino aux manettes.