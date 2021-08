PSG : Messi et la L1, c'en est trop pour Mbappé !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé veut partir du PSG pour relancer une carrière qui ne progresse plus à ses yeux.

Le Paris Saint-Germain a mis sur pied une véritable Dream Team qui fait trembler toute l’Europe en recrutant des joueurs comme Hakimi, Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum et Donnarumma. Améliorer l’effectif pour faire du PSG l’un des favoris pour la Ligue des Champions, c’était l’une des volontés affichées par Kylian Mbappé pour prolonger à Paris. Pourtant, l’attaquant français n’en fera rien. Nasser Al-Khelaïfi s’est aussi plié à ses exigences en terme de salaire, et au niveau de la durée du contrat, qu’il a fini par baisser. Mais rien n’a évolué dans l’esprit de Kylian Mbappé. Que ce soit cet été en cas de grosse offre du Real Madrid, ou l’été prochain en tant que joueur libre, le champion du monde 2018 va partir au moment où le PSG peut réellement espérer remporter la Ligue des Champions.

Une volonté de quitter son « club de coeur » qui a une raison très simple, et impossible à faire évoluer. Pour Le Parisien, c’est tout simplement le faible niveau de la Ligue 1 et l’envie de se relancer en changeant totalement d’air qui motivent Mbappé. Le championnat de France ne le fait plus rêver, et son idée est de s’imposer dans une ligue majeure pour aller chercher le Ballon d’Or. « Mais, le 3e meilleur buteur de l’histoire du PSG veut découvrir un autre championnat. Il participe en ce mois d’août à, déjà, sa 7e saison en L 1 et il pense avoir fait le tour de la question. Surtout, il a l’impression de stagner. Et l’attaquant a des objectifs très élevés. Il veut marquer l’histoire du foot et gagner des Ballons d’or. S’il a déjà remporté la Coupe du monde, il n’a pas encore ramené le plus prestigieux des trophées individuels dans son salon », explique ainsi le quotidien francilien, pour qui Mbappé a l’impression de ne plus progresser. Et même de régresser.

En effet, il était le leader avec Neymar du projet parisien, désormais, il reste un simple cadre du vestiaire. Ce n’est pas mal du tout à 22 ans, mais les arrivées de Sergio Ramos et Lionel Messi vont probablement chambouler la guerre des égos, et Mbappé n’en sera pas le grand gagnant. Un vent qu’il a senti tourner, et qui explique pourquoi il a demandé à partir.

Il a tout fait en France

« Il veut voir plus grand. Le Real Madrid est un plus grand club que le PSG, et la Liga est un plus grand championnat que la Ligue 1. Il a tout fait en France, à part gagner la Ligue des Champions. Il pourrait aussi rêver de Liverpool et de la Premier League, mais pour le moment, il se concentre sur le fait de signer au Real Madrid », a ainsi confié Julien Laurens, l’expert du marché des transferts sur la radio Talk Sport. Une volonté affirmée de faire un premier grand saut vers l’étranger, même si le PSG a très envie de tester celle du Real Madrid à le faire venir, en demandant 200 ME pour son transfert.