PSG : Kylian Mbappé choqué par l'offre du Real Madrid !

Partagé entre le Real Madrid et le PSG pour son avenir, Kylian Mbappé regarde aussi ce qui lui est proposé financièrement. Et la différence est trop grande à son goût.

Le PSG a-t-il réellement réussi à inverser ses chances de prolonger Kylian Mbappé ? Tout au long de la saison, il ne faisait guère de doute que le numéro 7 parisien se dirigeait doucement mais sûrement vers le Real Madrid, le club qui le fait tant rêver et qui le courtise sérieusement depuis plus de cinq ans. Mais ces derniers jours, des informations venues de France notamment, mais aussi d’Angleterre dernièrement, assurent que l’idée de continuer l’aventure à Paris gagne du terrain dans l’esprit du champion du monde 2018. Le fait d’avoir les clés de l’équipe, mais aussi les mains libres sur l’ensemble de ses contrats liés à son image, sont des arguments qui sont écoutés et entendues par le clan Mbappé. Sans compter l’aspect financier, que le meilleur joueur du PSG ne néglige pas tant que ça.

Mbappé cherche à faire payer le Real

Souvent, quand il a été question de commenter les offres effectuées à Kylian Mbappé, le montant du salaire ou de la prime à la signature a été mis au second plan. L’ancien monégasque a tôt fait de rappeler qu’il ne faisait pas de son choix de carrière, peut-être le plus important de sa vie, une question de gros sous, sachant qu’il aura de quoi manger pour quelques générations avec ce qu’il gagnera, dans un camp ou dans l’autre. Et pourtant, Guillem Balague, qui suit de près le PSG et le marché des transferts, notamment pour le média américain CBS, révèle que Mbappé a décidé de la jouer fine pour obtenir le meilleur contrat possible… avec le Real Madrid.

Le PSG propose plus que deux fois plus que le Real

You might have heard that Mbappé is considering new “circumstances”. Some translated that as his intention to stay at PSG



Those “circumstances”? €150m that PSG want to pay him for two seasons. He wants Real to pay him more, still his desired destination. No other club involved pic.twitter.com/QcWh49l7UU — Guillem Balague (@GuillemBalague) April 7, 2022

En effet, si les bruits de couloir se multiplient pour évoquer un regain d’intérêt du clan Mbappé pour l’offre du PSG, c’est aussi une tactique pour piquer le Real Madrid dans son orgueil selon Guillem Balague. Le journaliste assure que l’attaquant parisien n’est pas du tout satisfait par les efforts effectués par Florentino Pérez pour le faire signer, et laisse volontairement fuiter que le PSG est prêt à monter à un salaire de 75 millions d’euros par an pour le conserver deux années de plus. De son côté, Mbappé espère clairement se servir de cette offre pour faire monter les enchères. « Il veut plus d’argent de la part du Real Madrid, qui est toujours sa destination privilégiée. Il n’y a pas d’autres clubs intéressés. Il veut plus d’argent dans le sens, pas plus d’argent que le PSG peut lui offrir, mais plus que ce que le Real Madrid a offert jusqu’à présent, ce qui est très loin du compte (30 millions d’euros par an) », précise ainsi Guillem Balague, qui estime qu’il n’est pas normal que le Real Madrid ne puisse pas offrir au moins la moitié de ce que propose le PSG. Une preuve en tout cas, si besoin était, que Mbappé sait précisément ce qu’il veut pour son avenir. Et le Real Madrid est en train de s’en rendre compte avec le forcing parisien qui semble démontrer que ce dossier n’est pas si bouclé d’avance que ça.