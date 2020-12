PSG : Kylian Mbappé au chevet de Neymar à Paris

Dans : PSG.

Préservé par Thomas Tuchel face à l’OL en raison d’une douleur au tendon d’Achille, Kylian Mbappé n’a pas été en mesure d’inverser le résultat du match dans la dernière demi-heure.

A l’instar de Neymar et d’Angel Di Maria, l’international français a buté sur la solide défense de l’Olympique Lyonnais. La bonne nouvelle de la soirée réside tout de même dans le fait que Kylian Mbappé n’ait pas ressenti de douleur supplémentaire au tendon d’Achille après son entrée en jeu. En ce sens, le champion du monde devrait être disponible pour la réception de Lorient, dimanche soir au Parc des Princes. Ce ne sera en revanche pas le cas de Neymar, sorti sur civière dans les arrêts de jeu après un tacle dangereux de Thiago Mendes. Via son compte Instagram, Kylian Mbappé a justement apporté son soutien à son ami brésilien du PSG.

« Mon frère Neymar, reste fort, nous sommes tous avec toi » a publié Kylian Mbappé, très proche de Neymar et qui s’inquiète évidemment de la sortie sur blessure du Brésilien. Il faut dire qu’au vu de la prestation collective du PSG dimanche soir, l’absence de Neymar représenterait un énorme coup dur pour la formation de Thomas Tuchel. D’autant plus que depuis cette défaite parisienne face à Lyon, le club de la capitale n’est plus leader de la Ligue 1. En ce qui concerne l’international auriverde, Thomas Tuchel est resté très mystérieux dimanche soir, faisant savoir qu’il n’avait « pas de nouvelles » de la cheville de sa star, et qu’il fallait attendre les examens de ce lundi afin d’être fixé. Selon les premières indiscrétions de Canal +, une grosse entorse de la cheville est crainte par le staff médical du Paris Saint-Germain.