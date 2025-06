PSG ‍: Kvaratskhelia était KO, le secret le mieux gardé avant la finale

Buteur en finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan (5-0), Khvicha Kvaratskhelia a fait preuve d’un immense courage. L’ailier du Paris a quasiment disputé l’intégralité de la rencontre avec un état d’esprit irréprochable alors qu’il s’était blessé deux jours plus tôt.

C’est l’une des images fortes du match. Avec quatre buts d’avance à la 78e minute, le Paris Saint-Germain avait déjà acté sa victoire en finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan. Certains Parisiens auraient pu être tentés de se relâcher. Mais ce terme ne fait pas partie du vocabulaire de Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier géorgien a refusé de laisser partir son adversaire direct Denzel Dumfries et a réalisé un énorme retour dans sa moitié de terrain. C’est dire la mentalité et la forme physique de l’ancien joueur du Napoli remplacé par Gonçalo Ramos à la 84e minute.

