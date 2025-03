PSG ‍: Kvaratskhelia, c'est vraiment un coup de génie ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Khvicha Kvaratskhelia a encore une fois fait étalage de sa classe samedi contre Rennes. L'international géorgien a notamment été mis en valeur par un geste technique incroyable que le PSG a évidemment relayé.

Luis Campos avait tout fait pour faire venir Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain l'été dernier, mais Naples s'y était opposé et finalement le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi a été obligé d'attendre le mois de janvier 2025 pour passer à l'action. En s'offrant l'ailier géorgien pour 70 millions d'euros, le PSG a clairement fait un très gros coup. Car si les débuts de Khvicha Kvaratskhelia sous le maillot parisien ont été poussifs, depuis quelques matches, le natif de Tiflis prend une envergure incroyable.

Mercredi, contre Liverpool, Kvara a donné le tournis aux défenseurs des Reds, et face à Rennes, même s'il n'est entré qu'à la 65e minute, il a ébloui de toute sa classe cette rencontre en délivrant des caviars à ses coéquipiers, et notamment Ousmane Dembélé. Mais, ce que l'on retiendra du match de l'ancien napolitain, c'est une incroyable photo diffusée par le compte officiel du Paris Saint-Germain.

Dans un geste zlatanesque, Khvicha Kvaratskhelia réalise un contrôle aérien en pleine extension sous le regard d'un joueur du Stade Rennais clairement stupéfait, même si une légère perspective ajoute un côté encore plus spectaculaire au saut de l'attaquant du PSG. Sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est enflammé suite à ce geste, et surtout cette photo déjà légendaire. Commentant la performance de l'international géorgien, Luis Enrique n'a pas masqué son plaisir d'avoir un tel joueur dans son effectif, et s'est même étonné qu'on puisse être surpris : « C'est un joueur d'un grand potentiel, mais on le savait quand il était à Naples. Il joue de mieux en mieux, il est davantage intégré dans l'équipe. C'est un plaisir de l'avoir dans son effectif. »

Il reste désormais encore une étape à franchir pour Khvicha Kvaratskhelia afin qu'il entre dans la légende du PSG, c'est de contribuer à la qualification face à Liverpool. Si c'est le cas, alors l'ancien joueur de Naples aura largement mérité les 70 millions d'euros dépensés par Paris, et cette photo prise à Rennes pourrait faire l'objet d'un poster à mettre au Louvres ou ailleurs.