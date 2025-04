PSG ‍: Kvaratskhelia a eu peur pour Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Performant avec le Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia s’est rapidement adapté après sa signature en janvier dernier. L’ailier géorgien avait pourtant des doutes et craignait de mettre le coach Luis Enrique dans l’embarras.

Luis Enrique ne s’était pas trompé. Dès sa nomination à l’été 2023, l’entraîneur du Paris Saint-Germain avait coché le nom de Khvicha Kvaratskhelia. Il aura fallu attendre un an et demi pour voir le Géorgien débarquer dans la capitale. Une patience récompensée puisque l’ancien ailier de Naples a très vite répondu aux attentes. Le renfort hivernal a d’ailleurs souligné son adaptation réussie grâce au coach espagnol.

Une ferveur populaire à Paris en guise de motivation suprême et un drapeau géorgien qui flotte haut dans Paris 🇬🇪



Des premiers mois réussis pour Kvara avec une mentalité de guerrier ✊ pic.twitter.com/2o2qJCQNGJ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 27, 2025

« Je pense que le plus difficile, c'est qu'un transfert en hiver peut aussi être compliqué pour l'entraîneur, car on rejoint l'équipe en milieu de saison, a expliqué Khvicha Kvaratskhelia au site officiel du Paris Saint-Germain. Le temps d'adaptation est court, cependant, je pense m'être plutôt bien adapté, grâce au président, au staff, aux entraîneurs, au club et, bien sûr, aux joueurs, qui m'ont réservé un accueil chaleureux. Je me sens vraiment bien ici et ce soutien m'aide à être plus performant sur le terrain. » Au passage, l’international géorgien en a profité pour saluer le travail de Luis Enrique en dehors du rectangle vert.

Le management de Luis Enrique

« Le rôle de l'entraîneur est extrêmement important dans la carrière d'un footballeur. Ce qui m'a le plus marqué chez lui, c'est son caractère et la façon dont il traite ses joueurs. Il vous donne le sentiment, sur et en dehors du terrain, que vous devez tout donner, pour le club et pour tous les supporters. Il vous traite avec un tel respect et une telle clarté… Nous savons tous quel genre d'entraîneur il est mais personnellement, c'est son humanité qui m'a le plus marqué, sa façon de communiquer avec les joueurs, de raconter l'histoire du football. Je suis vraiment heureux d'être ici avec lui, dans un tel club », s'est réjoui Khvicha Kvaratskhelia après son forcing pour rejoindre les Parisiens.