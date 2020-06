PSG : Kurzawa prolongé…et pas que pour deux mois !?

Dans : PSG.

A chaque jour sa surprise du chef au Paris Saint-Germain, et elle pourrait être grosse avec Layvin Kurzawa.

Il y a un mois, un Leonardo dos au mur en raison de la fin du prêt de Mauro Icardi avait fini par trouver un accord à l’arrache avec l’Inter Milan pour la signature définitive de l’Argentin. Désormais, fin juin approche, et ce sont les avenants de prolongation qu’il faut faire signer aux joueurs en fin de contrat. C’est très mal parti pour Edinson Cavani et Thomas Meunier, cela se discute pour Thiago Silva et Sergio Rico, et cela prend une tournure étonnante avec Layvin Kurzawa. Le défenseur français est non seulement intéressé par l’idée de terminer la saison, mais en plus de cela, selon Le Parisien, l’idée de le voir prolonger son contrat de deux ans serait remis sur la table. Pour une question très pratique, cette solution a été envisagée par Leonardo ces derniers jours.

En effet, cela éviterait d’avoir à chercher un arrière gauche et de payer pour cela un transfert. La hiérarchie ne serait pas bousculée avec Juan Bernat, qui donne satisfaction, tandis que Kurzawa parvient quand même à avoir du temps de jeu. Une issue tout de même inattendue, puisque l’ancien monégasque était annoncé sur le départ, et en contact avec de nombreux clubs, qui pourraient bien revenir rapidement à la charge étant donnée cette nouvelle information. Si jamais le PSG parvenait toutefois à conserver Kurzawa, que Thomas Tuchel apprécie et a même déjà aligné au poste de milieu de terrain sur le côté quand les choix se faisaient rares. Une signature qui fait un peu bricolage, mais qui permettrait à Paris de se concentrer sur d’autres dossiers jugés plus importants qu’une doublure au poste d’arrière gauche cet été.