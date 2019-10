PSG : Kurzawa l'a cherché, Al-Khelaifi lui montre la sortie

Dans : PSG.

La saison s’annonce très longue pour Layvin Kurzawa, très peu utilisé au Paris Saint-Germain.

Contrairement à ce qu’il prétendait dans ses déclarations, l’entraîneur Thomas Tuchel ne semble pas déterminé à redonner confiance à son latéral gauche. Au contraire, ses choix prouvent que l’ancien Monégasque ne fait absolument pas partie de ses plans. Rappelons que le Français n’a disputé que six matchs de Ligue 1 depuis le début de l’exercice, dont seulement la moitié en tant que titulaire. Et lors des deux dernières rencontres, face à Bruges (0-5) en Ligue des Champions et l’Olympique de Marseille (4-0) en championnat, Kurzawa ne figurait même pas dans le groupe.

Il faut dire qu’après le titulaire Juan Bernat, Tuchel lui préfère le défenseur central Abdou Diallo. De quoi agacer l’international tricolore qui ne s’estime pas suffisamment récompensé malgré ses efforts pour revenir à son meilleur niveau. Affecté, Kurzawa serait même « isolé » au sein du vestiaire selon le quotidien Le Parisien, qui souligne la décision du joueur cet été. En effet, alors que le PSG tentait de le pousser vers la sortie, le latéral de 27 ans a préféré rester afin d’honorer sa dernière année de contrat dans la capitale. Deux mois après la fin du mercato, Kurzawa en paye les conséquences et Nasser Al-Khelaifi n'aura probablement pas changé d'avis au prochain marché des transferts.