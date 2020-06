PSG : Kurzawa est un vrai, le message subliminal de Mbappé

Dans : PSG.

Au contraire de Thomas Meunier ou encore d’Edinson Cavani, Layvin Kurzawa a fait le choix de terminer la saison au Paris Saint-Germain.

L’international français était présent lundi à la reprise de l’entraînement au Camp des Loges, où les joueurs se sont succédés afin de réaliser un test de dépistage au Covid-19. L’ancien défenseur de l’AS Monaco a donc accepté de terminer la saison avec le Paris SG malgré la fin de son contrat, qui expirait initialement au 30 juin. Selon les informations obtenues dimanche par France Football, il se murmure que le PSG souhaite conserver Layvin Kurzawa bien au-delà du mois d’août puisque Nasser Al-Khelaïfi a proposé à l’entourage du joueur une prolongation de contrat de quatre ans.

En attendant de savoir si un accord sera trouvé entre le Paris Saint-Germain et Layvin Kurzawa pour la signature d’un nouveau bail à très long terme, Kylian Mbappé a félicité son coéquipier, lequel a décidé d’aller au bout de ses engagements en terminant la saison avec son équipe. « Tu es un vrai » a ainsi posté Kylian Mbappé sur Twitter, avant que Layvin Kurzawa ne lui réponde qu’il était « juste heureux d’être de retour à la maison ». Du côté des twittos supporters du PSG, on a évidemment très rapidement estimé que le message de Kylian Mbappé était un message subliminal à l’encontre de Thomas Meunier et d’Edinson Cavani, lesquels ont fait le choix de sécuriser leurs carrières respectives en négociant tranquillement leur futur contrat, et en délaissant donc la fin de saison avec le PSG malgré le « Final 8 » de la Ligue des Champions en août à Lisbonne. Reste maintenant à savoir si effectivement, l’attaquant parisien visait ses deux ex-coéquipiers à travers ce message…