PSG : L'offre la plus folle de l'histoire du foot, Dugarry choqué

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa terminera bel et bien la saison 2019-2020 avec le club de la capitale.

Visiblement, l’aventure du défenseur tricolore pourrait même s’éterniser au-delà du mois d’août puisque dimanche, France Football révélait à la surprise générale que le Paris Saint-Germain souhaitait prolonger le contrat de Layvin Kurzawa. Une offre de prolongation de quatre ans supplémentaires a même été soumise à l’ancien défenseur de l’AS Monaco, lequel a lui-même été surpris par cette proposition. Courtisé par de nombreux clubs en Italie et l’Angleterre, le défenseur de 27 ans n’a toutefois pas l’intention d’accepter aussi facilement cette offre puisque selon le magazine, il réclame une augmentation salariale conséquente pour rester à Paris.

Le feuilleton est presque trop fou pour être vrai selon Christophe Dugarry, lequel est tout simplement tombé de sa chaise selon ses propres mots en apprenant cette information comme il l’a indiqué sur l’antenne de RMC. « C'est vrai que le PSG envisage de prolonger Kurzawa ? Je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu cette information. Ils veulent prolonger son contrat de 4 ans et même augmenter son salaire, c'est fou ! C'est la plus grosse surprise que je n'ai jamais entendue depuis que je suis dans le football » a expliqué l’animateur de Team Duga, lui qui a été très souvent critique à l’égard du défenseur gauche du Paris Saint-Germain ces derniers mois, d’où son énorme surprise à la lecture de cette information. Reste maintenant à voir si le PSG et Layvin Kurzawa, qui doivent de nouveau discuter dans le courant du mois de juillet, trouveront un accord afin de prolonger leur aventure commune…