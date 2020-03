PSG : Kurzawa échappe à la sécurité, Paris a sué

Dans : PSG.

Parmi les nombreuses images de joie après la qualification du PSG en Ligue des champions, celles de la venue de Layvin Kurzawa au milieu des supporters resteront gravées. Même si ce n'était pas prévu.

Dans la foulée de la victoire contre Dortmund et de la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des champions, les joueurs du club de la capitale ont fêté cela joyeusement mais à distance avec leurs supporters. Il s’agissait bien évidemment d’une mesure de prudence liée à l’épidémie de coronavirus, le PSG ayant évolué en plus dans un Parc des Princes totalement vide. Mais très rapidement, Layvin Kurzawa n’a pas résisté à la tentation et a rejoint des supporters parisiens dans une amicale cohue.

Du côté du Paris Saint-Germain, cette sortie du défenseur français n’était pas du tout prévue, et pour réussir à rejoindre les Ultras, Layvin Kurzawa a été obligé de dribbler…les stadiers, personne n’ayant été prévenu de cette décision prise sans trop réfléchir. Mais rapidement le PSG a repris le contrôle et deux membres de la sécurité sont allés récupérer le latéral et l’ont ramené au Parc des Princes, à la fois pour éviter un possible mouvement de foule, mais surtout éviter les contacts très nombreux. Car si les dirigeants parisiens avaient prévu, sans le dire aux joueurs, qu’ils pourraient aller fêter une éventuelle qualification avec les supporters depuis le haut du virage, jamais une telle sortie d’un joueur n’avait été prévue. Layvin Kurzarwa était visiblement trop heureux, au point d'en oublier la sécurité et donner quelques sueurs froides aux responsables de la sécurité du Paris Saint-Germain.