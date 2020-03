Dans : PSG.

Scènes de joie attendues depuis longtemps à Paris, malgré un contexte incroyablement déroutant ce mercredi soir au Parc des Princes.

C’est à huis-clos que le PSG a remonté son retard d’un but contre Dortmund - on ne parlera pas de mini-remontada non plus - pour aller chercher son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, pour la première fois en quatre ans. Finie donc la malédiction des 1/8e de finale, avec les éliminations successives face au FC Barcelone, au Real Madrid puis Manchester United. L’heure est donc à la joie pure et simple d’être encore en course dans cet objectif principal de la saison, contrairement aux années précédentes. Dès la fin du match, les joueurs parisiens se sont précipités derrière les tribunes du Parc des Princes, pour aller saluer les supporters qui avaient suivi la rencontre de l’extérieur du stade. Des moments inoubliables pour Nasser Al-Khelaïfi, qui n’a pas manqué de superlatifs après cette qualification.

« C'était un grand match, il y avait des doutes. Tout le monde disait que ça faisait trois ans de suite qu'on échouait en huitièmes. On a eu du caractère, les supporters n'étaient pas là dans le stade mais dans notre coeur. On a senti leur force, c'était le match parfait, on est très contents. On ne veut pas s'arrêter là, notre ambition est plus grande. On a mérité de célébrer ce soir mais on va penser aux quarts. On a fait ce match pour les supporters aussi. Ils sont très importants pour le club. On a vraiment les meilleurs supporters au monde, on a fait un grand match pour eux, les joueurs ont montré un grand caractère », a souligné le président du PSG au micro de RMC Sport. Un rendez-vous réussi donc et qui permet de mettre de côté les déceptions des années précédentes, pour le plus grand bonheur des supporters parisiens.