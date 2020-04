PSG : Kurzawa au Barça, le mercato fait des ravages

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Layvin Kurzawa jouit étonnement d’un belle cote à travers l’Europe. La dernière rumeur en date l’envoie carrément à Barcelone…

Moqué par la France du foot, remplaçant au Paris Saint-Germain… et bientôt au FC Barcelone ? Tel pourrait être le destin étonnant de Layvin Kurzawa, selon les informations obtenues par Sport. En effet, le journal espagnol dévoile en ce début de semaine que le champion d’Espagne en titre est très intéressé à l’idée de récupérer le défenseur gauche du Paris SG libre de tout contrat à l’issue de la saison, notamment dans le but de combler un probable départ de Junior Firpo, actuellement doublure de Jordi Alba et qui pourrait être sacrifié dans le deal avec l’Inter Milan pour faire venir Lautaro Martinez.

Pour le média, l’objectif du FC Barcelone est de renouveler tout le côté gauche de sa « défense B » en se séparant des actuels remplaçants, à savoir Junior Firpo mais également Samuel Umtiti. Dans cet optique, l’option Layvin Kurzawa plaît en interne et les relations sont jugées comme « très fluides » entre la direction du FC Barcelone et l’entourage de l’international tricolore. Une première rencontre a d’ores et déjà eu lieu entre les deux parties, et il a été confirmé à Barcelone que Layvin Kurzawa n’allait pas prolonger avec le PSG d’ici la fin de la saison, et qu’il serait donc bel et bien libre de s’engager à Barcelone sans indemnité de transfert en échange. Pour le média espagnol, Barcelone aura toutefois de la concurrence dans le dossier Kurzawa puisque, comme indiqué par ailleurs ces dernières semaines, l’Inter Milan, Naples mais surtout Arsenal sont également intéressés par l’ancien Monégasque, toujours très apprécié en Europe malgré ces deux dernières saisons totalement ratées au PSG.