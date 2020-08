PSG : Koulibaly à Paris, opération réussie pour Leonardo ?

Dans : PSG.

En quête d'un défenseur, le Paris SG ne semblait plus en course dans le dossier Kalidou Koulibaly. Mais du côté de Naples, on pense que Leonardo avance masqué.

Longtemps la piste menant Koulibaly au PSG était chaude, notamment lorsqu’à l’hiver dernier le joueur de Naples s’achetait un luxueux appartement proche de la Tour Eiffel à Paris. Mais le prix exigé par Aurelio de Laurentiis pour son joueur, à savoir plus de 70ME, était considéré comme rédhibitoire pour le Paris Saint-Germain, tandis que Manchester United avançait dans le même temps ses pions. Depuis, et compte tenu d’un mercato plutôt atone cet été, Kalidou Koulibaly ne paraissait plus réellement être une cible parisienne. Sauf que ce jeudi, Valter De Maggio, journaliste sur Kiss Kiss Napoli, la puissante radio de la capitale de la Campanie, affirme, lui, que Leonardo a toujours travaillé sur le dossier du défenseur international sénégalais et que Koulibaly pourrait bien rejoindre le PSG.

Valter De Maggio a eu un tuyau et il le dévoile sur le site AreaNapoli.it. « Une personne toujours très bien informée m’a dit que l’équipe vendra plusieurs joueurs lors de ce marché des transferts que parmi ces joueurs, Kalidou Koulibaly pourrait rejoindre le Paris Saint Germain. Parmi tous les prétendants, l'équipe française a la meilleure offre pour le défenseur central », explique le journaliste napolitain, qui précise que la vente de Koulibaly est une des priorités des dirigeants italiens avant ensuite de recruter.