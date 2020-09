PSG : Koulibaly et Ruiz à Paris, Naples envoie une addition XXL !

Dans : PSG.

Les médias italiens annoncent une prise d’information du PSG sur Kalidou Koulibaly et Fabian Ruiz. Le Napoli en demande 140 ME.

Le mercato ferme ses portes dans un mois (5 octobre). 30 jours durant lesquels les clubs devront s’agiter pour boucler leur(s) ultime(s) dossier(s), sur le plan des départs comme des arrivées. Zoom sur le PSG qui semble convaincu de donner une autre chance à ses anciens éléments (Sergio Rico a signé jusqu’en 2024, Choupo-Moting prolongé d’une saison ?). Le club vit un été particulier, comme l’ensemble des autres formations. Cela en raison de la crise liée au coronavirus. Le club parisien doit trouver 60 ME en un mois pour ne pas mettre ses comptes dans le rouge. Les départs de Gueye, Draxler, Areola et Mbe Soh pourraient leur apporter ce qu'ils espèrent. Cependant, une information venue d’Italie vient contredire les intentions parisiennes.

Selon le Corriere dello Sport, le champion de France en titre a contacté le Napoli concernant son défenseur Kalidou Koulibaly et son milieu de terrain Fabian Ruiz. Et les demandes napolitaines sont ambitieuses. Le club entraîné par Gennaro Gattuso veut récupérer la somme de 140 ME pour ses deux joueurs, soit 70 ME chacun. La faisabilité de cette opération semble compliquée. De plus, quel message serait envoyé à Presnel Kimpembe en cas d’arrivée de Kalidou Koulibaly dans la capitale ? Le Français s’est enfin affirmé dans la charnière centrale et remplacera Thiago Silva, parti à Chelsea. Il peut être rassuré puisque Manchester City cible également l’international sénégalais, et semble disposé à faire ce chèque de 70 ME demandé par les Partenopei.