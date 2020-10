PSG : Koulibaly éloigné de Paris, Naples n’a pas eu à forcer

Dans : PSG.

Longtemps annoncé à la recherche d’un défenseur central cet été, le Paris Saint-Germain aurait de nouveau étudié la piste menant à Kalidou Koulibaly. Mais de son côté, Naples n’a jamais cru ce transfert possible.

Finalement, le Paris Saint-Germain a choisi de ne pas renforcer sa charnière centrale. Le directeur sportif Leonardo a préféré recruter le milieu défensif Danilo Pereira en prêt en provenance du FC Porto. Alors que l’entraîneur Thomas Tuchel, lui, attendait plutôt un défenseur central pour laisser Marquinhos dans l’entrejeu. Il faut dire que le marché à ce poste n’était pas simple. On sait que le club de la capitale s’intéresse à Kalidou Koulibaly (29 ans) depuis plusieurs années. Mais le prix réclamé par Naples a toujours représenté un obstacle insurmontable. Qui plus est cet été avec les effets de la crise sanitaire.

Du coup, le directeur sportif napolitain Cristiano Giuntoli affirme que retenir l’international sénégalais n’avait rien de compliqué. « S’il était difficile de conserver Koulibaly ? C’était plus difficile dans les autres fenêtres de mercato. Cette période des transferts n’a pas été très riche et le joueur a donc compris, a raconté le dirigeant du Napoli à Sky Sport. Avec trois ans de contrat, il est resté volontiers, sans aucun problème ni la moindre difficulté, il est très heureux ici. » Mais ces derniers jours, la presse italienne reparle d’un possible transfert cet hiver à Liverpool, qui tentera de compenser la longue absence pour blessure de Virgil van Dijk.