PSG : Koulibaly à Paris, ok mais c'est 100 ME minimum !

En fin de contrat, Thiago Silva ne sera visiblement pas prolongé par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi au Paris Saint-Germain.

Le capitaine historique du PSG va laisser un grand vide, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. Les dirigeants parisiens vont donc devoir frapper un grand coup sur le marché des transferts afin de remplacer l’ancien défenseur de l’AC Milan et dans cette optique, le roc Kalidou Koulibaly est pisté. Jeudi, Le Parisien révélait un petit indice immobilier puisque le défenseur de Naples a acheté un immense appartement de 200 m2 à Paris pour la modique somme de 4 ME. Un indice dans l’optique d’un transfert au Paris Saint-Germain cet été ?

Peut-être, mais le transfert de Koulibaly lui, dépassera largement les 4 ME. Et pour cause, le Corriere dello Sport indique dans son édition du jour que Naples ne discutera avec aucun club en-dessous de la barre des 100 ME pour le transfert de l’international sénégalais de 28 ans, dont la clause libératoire passera même à 150 ME le 30 juin prochain. Le média italien confirme l’intérêt très concret du Paris Saint-Germain pour Kalidou Koulibaly, mais indique également que plusieurs géants d’Europe sont sur les rangs. Ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent dans ce dossier, ceux de Manchester United et du Real Madrid. Deux clubs aussi riches que le PSG, ce qui compliquera forcément la tâche de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi. Paris possède toutefois un avantage puisque dans son papier de jeudi, Le Parisien indiquait que Koulibaly avait quelques attaches en France et s’imaginait totalement poursuivre sa carrière au PSG, où son association avec Marquinhos en défense centrale, très complémentaire sur le papier, a de quoi faire rêver les supporters parisiens…