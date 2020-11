PSG : Kouassi sur le toit du monde, Paris va bientôt pleurer

Dans : PSG.

Cet été, Leonardo et les dirigeants du PSG sont tombés de très haut en apprenant le départ de Tanguy Kouassi au Bayern Munich.

Et pour cause, le Paris Saint-Germain souhaitait faire signer au défenseur central de 17 ans son premier contrat professionnel dans la capitale, au sein de son club formateur. Mais à l’instar d’Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi a préféré signer son premier contrat pro loin du PSG. En optant pour le Bayern Munich, le défenseur a pris un risque énorme. Et pour l’heure, il ne s’avère pas payant. En effet, Tanguy Kouassi ne bénéficie pas du tout de temps de jeu au sein de l’équipe première du Bayern Munich. Cela étant, l’ex-défenseur du Paris Saint-Germain est l’un des plus grands espoirs du monde à son poste selon Ralf Rangnick.

C’est ainsi qu’au micro de Sport 1, l’ancien dirigeant du Red Bull Leipzig, qui avait tenté de recruter Tanguy Kouassi, a estimé que l’ancien Parisien serait très bientôt l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste. « J’ai été en contact avec le joueur et ses parents pendant deux ans. C’est un talent exceptionnel et il sera l’un des meilleurs défenseurs centraux des dix prochaines années. S’il reste en bonne santé, il sera un titulaire régulier dans un an » a confié l’ancien recruteur du RB Leipzig, pour qui il ne fait aucun doute sur le fait que Tanguy Kouassi va bientôt exploser et s’imposer comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de la Bundesliga. Le Paris Saint-Germain, qui souhaitait le faire signer afin de compenser numériquement le départ de Thiago Silva à Chelsea, aura alors de gros regrets. Car en interne à Paris, personne ne doutait du talent de Tanguy Kouassi…