PSG : Kouassi fait-il une erreur fatale ? On va vite le savoir

Après de longs mois de négociation, Tanguy Kouassi a pris la décision de signer son premier contrat professionnel en faveur du Bayern Munich.

Un véritable coup dur pour le PSG, dont l’ambition était de faire signer son premier contrat professionnel au jeune et prometteur défenseur de 17 ans. Courtisé par Dortmund, Leipzig, Rennes ou encore de nombreux clubs en Angleterre et en Espagne, Tanguy Kouassi en a décidé autrement et a opté pour le Bayern Munich. Interrogé sur la fuite des talents au PSG sur la chaîne YouTube de TF1, Bixente Lizarazu a mis en garde tous ces joueurs prenant la décision de quitter prématurément Paris…

« Les cas Aouchiche et Kouassi ? Quand on est un jeune joueur et qu’on décide de rester ou de partir dans un grand club, il faut vraiment bien réfléchir sur le temps de jeu que tu peux avoir. Pour moi, quand on est en formation le plus important c’est de pouvoir jouer. Ce n’est pas facile de jouer au PSG, au Bayern Munich ou au Real Madrid quand on est un jeune joueur. Donc, il faut prendre ses décisions en fonction de ce que l’équipe peut t’apporter et te permettre de faire en termes de développement. Un jeune joueur, il faut savoir l’accompagner et le faire monter en puissance » a indiqué l’ancien latéral gauche du Bayern Munich, qui suivra avec beaucoup d’attention et de curiosité les premiers pas de Tanguy Kouassi au sein du club bavarois. Assurément, on saura très rapidement si le défenseur formé au PSG, qui aurait certainement bénéficié d’un temps de jeu important à Paris, a fait le bon choix en rejoignant les rangs du champion d’Allemagne en titre.