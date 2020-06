PSG : Kouassi au Bayern, c’est louche pour Pierre Ménès

Dans : PSG.

C’est l’information qui mine quelque peu le PSG ces derniers jours.

Si le club de la capitale a décidé de ne pas prolonger de nombreux joueurs en fin de contrat, la donne était totalement différente en ce qui concerne Tanguy Kouassi. Le jeune défenseur, capable également de jouer au milieu de terrain, a bénéficié d’un temps de jeu non négligeable cette saison, et son club espérait bien le voir passer professionnel pour continuer sa progression à Paris. Il n’en sera rien, malgré une offre de plus en plus copieuse de la part du PSG, c’est le Bayern Munich, et non Rennes qui faisait aussi le forcing, qui va récupérer Tanguy Kouassi. Un gros contrat attend forcément le jeune parisien, dans un club très puissant et qui ne manque pas de concurrence à ce poste. Alors, pourquoi ce choix qui ne parait pas si logique à première vue, sachant que le PSG était clairement prêt à lui faire de la place ? Pour Pierre Ménès, cela ne tient pas vraiment debout.

Et du coup il est assuré d’avoir plus de temps de jeu qu’à Paris ? Bizarre quand même. Ou alors Abala ou (et) Hernandez vont partir https://t.co/fyW72lN7II — Pierre Ménès (@PierreMenes) June 16, 2020

« Et du coup, il est assuré d’avoir plus de temps de jeu qu’à Paris ? Bizarre quand même. Ou alors Abala ou (et) Hernandez vont partir », a expliqué le consultant de Canal+ sur les réseaux sociaux. Une question qui mérite en effet d’être posée, surtout que le clan Kouassi assure que ce choix n’a pas du tout été dicté par des impératifs financiers, et que c’est le manque de stabilité au PSG, en raison de changements d’entraineurs trop fréquents et de la position incertaine de Thomas Tuchel, qui aurait motivé ce changement de cap. Des motifs ou des prétextes, peu importe, c’est désormais trop tard pour le PSG avec cet accord annoncé en Allemagne.