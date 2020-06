PSG : Kouassi, Aouchiche, l’erreur des dirigeants dévoilée

Dans : PSG.

Le PSG a subi deux coups très durs avec les départs annoncés de Tanguy Kouassi, qui se dirige vers le Bayern Munich, et Adil Aouchiche, qui doit encore choisir son futur club.

Deux pépites du club qui avaient pu bénéficier de temps de jeu cette saison, mais ont préféré s’en aller avant de signer professionnel. Comment un club comme le PSG, qui a décidé de ne conserver que la crème de ses jeunes en supprimant notamment son équipe réserve en N2, peut-il perdre de manière quasiment systématique ceux qui ont une chance d’intégrer l’effectif professionnel ? Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne font tout simplement pas assez d’efforts pour s’occuper des jeunes, balance un agent en liaison avec le PSG.

« Le club ne se concentre que sur un, deux, voire trois joueurs à la formation, sans se concentrer sur les autres. C’est seulement quand les premiers élus partent que le club se concentre sur les suivants. Maintenant, Aouchiche et Kouassi ont décidé de quitter le PSG. Du coup, vous allez voir qu'ils vont s'intéresser à Pembélé », a confié cet agent sportif sur le site de Goal. Et en effet, Timothée Pembélé était présent à la reprise du groupe professionnel ce lundi, alors que le défenseur de 17 ans a encore un an de contrat. Sa présence avec le groupe à ce moment de la saison permet de compenser le départ de Tanguy Kouassi, et surtout de le garder au chaud pour lui proposer rapidement une prolongation de son contrat. Il s’agit de la seule garantie pour éviter les départs intempestif, car même le temps de jeu proposé à Tanguy Kouassi n’a finalement pas empêché le jeune parisien de partir dès qu’il en a eu l’opportunité.