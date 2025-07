PSG ‍: Kolo Muani renvoyé de force à Paris

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Séduite par les performances de Randal Kolo Muani depuis son prêt l’hiver dernier, la Juventus Turin négocie pour conserver l’attaquant du Paris Saint-Germain. Mais pour le moment, les deux parties ne parviennent pas à s’entendre et l’indésirable parisien se rapproche d’un retour dans la capitale.

Malgré la défaite logique face au Real Madrid (1-0) mardi, en huitièmes de finale du Mondial des clubs, Randal Kolo Muani a marqué des points avec la Juventus Turin. Son piqué non cadré seul devant Thibaut Courtois aurait pu changer le cours du match. Mais ses qualités athlétiques lui ont permis de peser sur la défense madrilène. Ses efforts n’ont sans doute pas échappé à l’entraîneur turinois Igor Tudor, d’abord annoncé réticent à l’idée de le conserver, et finalement ouvert à sa continuité.

La Juve et le PSG loin d'un accord

La Vieille Dame, qui avait simplement prolongé le prêt du Français pour disputer la compétition aux Etats-Unis, doit maintenant trouver un nouvel accord avec le Paris Saint-Germain. Dans l’idéal, le cador italien aimerait conclure un nouveau prêt. Mais les demandes de la Juventus Turin ne correspondent pas aux exigences parisiennes. Les semaines passent et les deux parties ne parviennent toujours pas à s’entendre. Il se pourrait même qu’elles mettent un terme aux négociations. En effet, l’avenir turinois de Randal Kolo Muani est de plus en plus menacé, prévient La Gazzetta dello Sport.

Jonathan David is here 👋🇨🇦 pic.twitter.com/yipJ9zwjgB — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) July 4, 2025

La signature imminente de l’ancien Lillois Jonathan David, l’éclosion du Turc Kenan Yildiz, l’intérêt pour Victor Osimhen et l’incapacité à trouver une porte de sortie pour Dusan Vlahovic réduisent la marge de manœuvre des Bianconeri. Bien évidemment, cette information relayée dans les journaux italiens peut servir de moyen de pression sur le Paris Saint-Germain. Les Turinois savent pertinemment que les Parisiens n’ont aucun intérêt à retenir l’international tricolore, totalement absent des plans de leur coach Luis Enrique et dont la présence à la reprise n’est pas souhaitée.