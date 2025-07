PSG ‍: Kolo Muani, enfin une vraie offre

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

En plein flou concernant son avenir, Randal Kolo Muani a encore une chance d'évoluer à la Juventus la saison prochaine. Le club de la Vieille Dame est passé à l'assaut avec une offre qui se rapproche des exigences parisiennes.

Le dossier Randal Kolo Muani est définitivement interminable. Le Bondynois, poussé dehors par le Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal dernier, a passé la deuxième moitié de la saison dernière à la Juventus. Et on peut dire qu'il a apprécié l'expérience : sa volonté première à ce jour est de rester chez le pensionnaire de Serie A. Sauf que face aux exigences parisiennes, le dossier a pris du plomb dans l'aile, la Juventus ne parvenant pas à trouver un moyen de faire plier ses homologues du PSG. D'abord désireux de s'en séparer via un transfert définitif, la direction francilienne a accepté l'idée qu'il serait plus simple d'accepter une offre de prêt, tant qu'elle est agrémentée d'une option d'achat obligatoire facilement accessible. L'occasion rêvée pour les Turinois de reprendre le contrôle sur l'opération.

Randal Kolo Muani à la Juventus début août ?

Comme l'annonce la Gazzetta dello Sport ce mardi 29 juillet, la Juventus est passée à l'action pour enfin boucler le deal Randal Kolo Muani. La direction turinoise a proposé un prêt assorti d'une option d'achat de 30 millions d'euros qui pourrait devenir obligatoire si certaines conditions sont remplies. Une offre qui se rapproche de près des exigences de la direction parisienne, laquelle va finir par plier si elle veut absolument récupérer de l'argent sur un départ définitif du Bondynois. D'ailleurs, le dossier pourrait rapidement aboutir puisque Igor Tudor a fait savoir à sa direction qu'il voulait que RKM soit disponible pour le stage d'entrainement qui débutera samedi 2 août prochain en Allemagne. Les ambitions sont grandes, mais pas irréalisables malgré les assauts de la Premier League, conclut le quotidien sportif italien.