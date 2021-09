PSG : Koeman s'en prend à Neymar

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont en guerre ouverte depuis le transfert de Neymar vers la capitale française, l’attaquant brésilien a reçu une pique venue de Catalogne...

L’année 2017 marquera à tout jamais l’histoire entre le PSG et le Barça. Suite à la remontada subie au Camp Nou par Paris en Ligue des Champions, Barcelone a été attaqué en plein coeur sur le dossier Neymar, transféré pour 222 millions d’euros quelques mois après ce match historique. Lors du dernier mercato estival, le PSG en a rajouté une couche en accueillant Lionel Messi, la légende de Barcelone, libre de tout contrat. Autant dire que les deux clubs se détestent mutuellement. Ce qui se confirme dans les faits, puisque ce jeudi, lors de la présentation de Luuk De Jong, le nouvel attaquant du FCB, Ronald Koeman a posé un tacle sur… Neymar.

« Luuk est plus dangereux que Neymar »

« En pointe, Luuk est plus dangereux que Neymar. C’est un type d'attaquant différent de ceux que nous avons et je pense que chaque équipe devrait avoir ce type de joueur. Je l'avais déjà recommandé au club l'année dernière. En fonction des matchs, je veux juste pouvoir changer mes attaquants. Si une rencontre demande un type comme Luuk, il jouera. Le dernier jour du mercato, nous avons perdu Antoine Griezmann, alors que nous n'avions que trois attaquants. Donc nous avions besoin de Luuk. Mon premier contact avec lui a eu lieu le 8 août et avant cela, je pensais souvent ‘pourquoi Barcelone n'a-t-il pas ce type d'attaquant ?’. Maintenant, on l’a ! », a lancé, sur NOS, l’entraîneur du club catalan, qui estime donc que l'international néerlandais va être plus précieux qu’un joueur comme Neymar au Barça. Pas sûr que les supporters catalans pensent la même chose… Car même si De Jong dispose d’un profil d’avant-centre pur, il n’est même pas sûr d’être titulaire face à Memphis Depay ou Sergio Aguero… Alors que s’il était resté au Barça depuis tout ce temps, Neymar serait devenu la nouvelle star de sa formation.