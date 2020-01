PSG : Klopp supplie Paris de ne pas lâcher Cavani au mercato

Dans : PSG.

Futur adversaire de l’Atlético Madrid en Ligue des Champions, Jürgen Klopp suit le mercato des Colchoneros. Et notamment le dossier de l’attaquant parisien Edinson Cavani.

Malgré son attachement au Paris Saint-Germain et à ses supporters, Edinson Cavani a perdu patience. Seulement remplaçant dans la hiérarchie de Thomas Tuchel, l’attaquant uruguayen souhaite quitter le club francilien à cinq mois de la fin de son contrat. Déterminé, l’ancien Napolitain insiste auprès de la direction et aurait même trouvé un accord avec l’Atletico Madrid. Paris finira-t-il par craquer ? El Matador sera-t-il Madrilène dans les prochains jours ? Futur adversaire des Espagnols en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le manager de Liverpool Jürgen Klopp prie pour que l’opération n’aboutisse pas.

« Je pense que Morata et João Felix sont déjà suffisamment dangereux. Donc j'espère que Cavani n'ira pas là-bas, a lâché l’Allemand. Je crois que Diego Costa ne sera pas disponible au match aller, mais peut-être qu’il sera là au retour. Il y a aussi Correa. Ils ont assez de bons attaquants. J'espère qu'ils ne feront pas signer Cavani. J'ai aussi entendu Thomas Tuchel dire qu'il a besoin de Cavani. Pour le coup, je n'ai pas encore étudié l'Atlético. Je les ai regardés plein de fois, mais sans les étudier. On le fera et on verra s'il faut inclure Cavani. Mais, même s’ils ne le font pas, ce sera un adversaire très compliqué de toute façon. » Klopp sera donc attentif à la fin du mercato parisien.