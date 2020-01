PSG : 10ME contre 30ME, Cavani aux enchères !

Dans : PSG.

Absent ce mercredi avec le PSG contre l'AS Monaco, Edinson Cavani fait l'objet de négociations intenses entre Nasser Al-Khelaifi et les dirigeants de l'Atlético Madrid sur le prix d'El Matador.

Et si Edinson Cavani avait joué dimanche soir au Parc des Princes ses dernières minutes sous le maillot du Paris Saint-Germain ? La question mérite d’être désormais posée car toutes les certitudes ont volé en éclats dans ce dossier ces derniers jours. Alors qu’une réunion entre Nasser Al-Khelaifi et Miguel Angel Gil, mardi à Paris en marge d’une réunion des clubs européens n’a rien donné, les Colchoneros n’abdiquent pas. Selon Marca, le dirigeant madrilène était prêt à signer un chèque de 10ME au patron du PSG afin qu’il libère le meilleur buteur de l’histoire de Paris à six mois de la fin de son contrat. Mais le président qatari du club de la capitale a refusé cette offre, expliquant que Leonardo ne voulait pas voir partir Edinson Cavani lors de ce mercato d’hiver.

Cependant, le Paris Saint-Germain a fait savoir qu’en mettant 30ME sur la table, alors cette position pourrait évoluer dans le sens attendu par l’Atlético Madrid. Autrement dit il y a désormais un gap de 20ME, mais cela ouvre la porte aux négociations sérieuses entre les deux clubs. Le média espagnol indique que du côté de Diego Simeone on est toujours aussi déterminé à obtenir la signature de l’attaquant uruguayen, même si c’est dans les ultimes minutes du mois janvier. Un contrat de deux ans et demi attendrait même déjà Edinson Cavani à l’Atlético Madrid. Le feuilleton El Matador va donc continuer.