PSG : Kimpembe règle ses comptes avec Laurent Blanc

Dans : PSG, Ligue 1.

Si Presnel Kimpembe est actuellement en équipe de France pour préparer la Coupe du Monde 2018, ce n'est pas grâce à Laurent Blanc, qui ne lui a pas fait confiance au Paris Saint-Germain.

Considéré comme l'avenir du club de la capitale française au poste de défenseur central depuis plusieurs saisons, Presnel Kimpembe a mis un peu de temps à s'imposer derrière Thiago Silva et Marquinhos. La faute à David Luiz, qui a occupé un rôle central à Paris jusqu'à son retour à Chelsea en août 2016. Mais aussi et surtout à cause de Laurent Blanc. Lors de ses deux premières saisons dans le groupe pro du PSG, le joueur de 22 ans n'avait disputé que 10 matchs toutes compétitions confondues. Et depuis le départ de Blanc suivi de son remplacement par Unai Emery durant l'été 2016, Kimpembe a joué plus de 60 matchs en faisant pleinement partie de la rotation à trois. Une statistique prouvant que le « Président » n'a jamais donné sa confiance au titi parisien.

« Laurent Blanc ? Sincèrement ? Il ne me parlait pas. Il venait me parler seulement lorsqu’il en avait besoin. Si c’était pour jouer, il venait me le dire, sinon rien de plus… J’avais fait une réunion avec lui lors de la trêve hivernale en 2015. Il voulait que je parte en prêt, mais j’ai décidé de ne pas partir. Je pense que c’était le meilleur choix possible ! », a balancé, sur beIN Sports, le défenseur francilien, qui confirme donc que le PSG avait fait le bon choix en nommant Emery à la place de Blanc. Reste à savoir si ce sera le cas avec l'arrivée de Thomas Tuchel, qui a pour but de faire progresser le PSG sur la scène continentale.