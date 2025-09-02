PSG ‍: Kimpembe refuse de rejoindre Rabiot

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Presnel Kimpembe devrait quitter le PSG dans les prochains jours. Le défenseur central français ne veut pas forcément signer dans un autre club européen.

L'histoire d'amour entre Presnel Kimpembe et le PSG touche bientôt à sa fin. Le champion du monde 2018, trop court physiquement et très loin de son meilleur niveau à cause de graves blessures, est invité à se trouver une nouvelle équipe. Les champions d'Europe ont beaucoup d'estime pour leur joueur et souhaitent le placer dans un club parfait pour ses aspirations. A l'instar de Marco Verratti, Presnel Kimpembe pourrait rebondir au Qatar et ainsi assurer ses arrières. La destination plait au joueur français, même s'il n'est pas pressé de quitter le Paris Saint-Germain. Il vient d'ailleurs de refuser la possibilité de signer chez un grand club européen.

Kimpembe jure fidélité au PSG

Selon les dernières informations de L'Equipe, le joueur du PSG a en effet décliné une proposition de l'AC Milan. Mais Kimpembe, très attaché à Paris et ne désirant pas forcément jouer pour un autre club européen, a décliné l'offre lombarde. Il aurait notamment pu retrouver en Italie son grand ami Adrien Rabiot, qui vient juste d'y débarquer en provenance de l'Olympique de Marseille. Kimpembe devrait, très vraisemblablement, prendre la direction du Qatar après une carrière bien remplie au PSG. Il a notamment pu réaliser l'un de ses rêves, à savoir soulever la Ligue des champions avec son club formateur. Son départ marquera la fin d'une ère au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale devrait lui réserver un énorme hommage avant de le laisser voguer vers d'autres horizons. Depuis ses débuts en 2014, le joueur de 30 ans aura pris part à 241 matchs toutes compétitions confondues avec les pensionnaires du Parc des Princes.