Kimpembe sur le départ, grosse surprise au PSG

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Invité à quitter le Paris Saint-Germain cet été, Presnel Kimpembe pourrait bien avoir trouvé une porte de sortie intéressante. Un club historique du championnat espagnol a jeté son dévolu sur le champion du monde 2018.

La longue et mouvementée histoire entre Presnel Kimpembe et le Paris Saint-Germain est sur le point de s'arrêter. Après plusieurs saisons de galère à cause d'une grave blessure au tendon d'Achille, le défenseur central formé au club est prié de quitter rapidement les lieux. Son manque de fraîcheur physique et la forte concurrence à son poste ont en effet poussé la direction parisienne à trancher dans le vif en lui demandant de se trouver une porte de sortie. Paris ne sera pas difficile en affaires en ce qui concerne l'enfant du club, alors que son contrat prend fin en juin 2026. A l'aube de ses 30 ans (il les fêtera le 13 août), « Presko » n'attire logiquement pas foule étant donné son passif, mais un club prestigieux venu d'Espagne est prêt à prendre le pari.

Kimpembe, l'Espagne pour se relancer ?

C'est en tout cas ce que nous révèle ce jour El Gol Digital. Le média espagnol affirme que le Valence FC, à la recherche d'un nouveau défenseur central, a jeté son dévolu sur Presnel Kimpembe. Le pensionnaire de Mestalla est sur le point de connaitre de profonds changements au sein de son secteur défensif, avec le probable départ d'Eray Cömert, joueur sur lequel Carlos Corberan ne compte plus. En cas de départ du défenseur central suisse cet été, passé d'ailleurs par le FC Nantes, la direction sportive valencienne estime que l'opportunité de recruter Presnel Kimpembe à moindre coût vaut la peine d'essayer de le relancer.

Une aubaine pour lui et pour le Paris Saint-Germain qui se soulagerait de son salaire. Avec son manque cruel de visibilité sur ces dernières années, le défenseur central formé au PSG pourrait partir gratuitement même s'il lui reste encore une année de contrat. Ce que cherche la direction francilienne, c'est surtout économiser son lourd salaire de 7,7 ME par an.