PSG : Kimpembe, le maillon faible en Ligue des champions ?

Presnel Kimpembe a connu bien des soucis contre l'Olympique Lyonnais. Et le défenseur du PSG a même failli prendre un rouge, preuve de sa fébrilité. Les tacles volent bas contre PK.

Du côté de l’Olympique Lyonnais, on a longtemps ruminé le carton jaune pris par Presnel Kimpembe auteur d’un tacle sur Moussa Dembélé en première période. Ayant été proche de se faire expulser, le défenseur du Paris Saint-Germain a vécu une sale soirée au Parc des Princes, et les doutes rejaillissent sur sa capacité à hausser son niveau, notamment à l’approche du double match de Ligue des champions contre Dortmund.

Pour Dave Appadoo, le défenseur international français du Paris SG doit clairement se remettre en cause sous peine de connaître une grosse désillusion. « Presnel Kimpembe avait réussi à se replacer ces dernières semaines, il apportait quelque chose à ce PSG. On connaît sa puissance physique et tout le reste, il était bien. Mais là, en deux matches, il rappelle le spectre qui existe à travers lui, à savoir ce moment d’absence. Et là contre Lyon, ce n’a pas été un moment d’absence, car quand le PSG a pris le bouillon, Kimpembe est en plein dedans. Cela veut dire que pour le même contenu si c’est face à Dortmund, c’est moins une qu’il se fasse expulser et que tu prennes le bouillon, alors ça peut coûter beaucoup plus. Il s’est fait bouger par Aouar à un moment, il doutait clairement », a expliqué le journaliste de France-Football, pas du tout convaincu des prestations de Presnel Kimpembe.