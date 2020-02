OL : Et la VAR c’est en option ? Aulas enrage après PSG-Lyon

Dans : OL.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a vécu une soirée compliquée sur la pelouse du Parc des Princes avec une lourde défaite face au Paris Saint-Germain (4-2).

Une défaite qui laisse quelques regrets à l’OL, qui était revenu à 3-2, et qui aurait pu bénéficier d’une supériorité numérique en fin de première mi-temps. Mais Clément Turpin en a décidé autrement, en ne sanctionnant Presnel Kimpembe que d’un carton jaune malgré un tacle par derrière dans une position de dernier défenseur sur Moussa Dembélé. Un choix qui ne passe pas du côté de Jean-Michel Aulas, lequel n’a pas hésité à tailler l’arbitrage de Monsieur Turpin et de ses assistants de la vidéo, rappelant que la semaine dernière, Fernando Marçal avait été expulsé pour moins que ça à Nice.

« Carton rouge ? C’est évident. J’étais à Nice il y a 15 jours. Marçal avait fait la moitié de la faute pour annihiler une occasion de but de Nice et il était sorti avec un carton rouge sans aucune hésitation. La seule similitude avec ce qu’il se passe ce dimanche, c'est qu’on ne fait pas appel à la vidéo, ni quand on se trompe dans un sens, ni quand on se trempe dans l'autre sens. L’erreur est humaine. Il faut sourire et ne pas critiquer parce que c'est la règle. A chaque fois que j’ai pu supposer qu’i y avait une erreur, j'ai été sanctionné. On n’en dira pas plus » a pesté Jean-Michel Aulas, furax après l’arbitrage de Clément Turpin à l’occasion de choc de la 24e journée de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.