PSG : Kimpembe cas contact de Mbappé, frayeur à Paris

Ce jeudi soir, c’est avec une équipe véritablement décimée que le PSG va se présenter sur la pelouse du Racing Club de Lens.

Et pour cause, Thomas Tuchel doit composer sans les sept joueurs positifs au Covid-19, à savoir Neymar, Di Maria, Icardi, Paredes, Marquinhos, Navas et Mbappé. Des absences préjudiciables pour le PSG, dont la défense aura toutefois fière allure avec Bernat, Kurzawa, Kehrer ou encore Kimpembe et Diallo comme joueurs disponibles. Au sein des supporters parisiens, on a néanmoins redouté que Presnel Kimpembe ne soit pas en mesure de jouer cette rencontre. Et pour cause, le défenseur central de l’Equipe de France a été en contacts très rapprochés avec Kylian Mbappé durant le stage des Bleus, et le jour même où l’attaquant du PSG a été diagnostiqué positif au Covid-19.

Plusieurs clichés de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe en plein câlin ont même circulé sur les réseaux sociaux, et ont fait naître un sentiment de peur chez les supporters voire chez certains dirigeants du Paris Saint-Germain. Or, il n’y a aucune chance que Kimpembe soit considéré comme un cas contact de Kylian Mbappé au point de ne pas être autorisé à disputer la rencontre opposant le PSG au Racing Club de Lens, selon les informations glanées par Le Parisien. Le média francilien dévoile par ailleurs que Neymar, Di Maria et Paredes ont très peu de chances de disputer la rencontre face à l’Olympique de Marseille dimanche, dans la mesure où ils n’ont toujours pas repris l’entraînement individuel. Une tendance qui confirme les propos de Thomas Tuchel, lequel a fait savoir en conférence de presse qu’il ne prendrait aucun risque avec les joueurs malades au vu des échéances qui attendent le Paris SG dans les semaines à venir.