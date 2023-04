PSG : Kimpembe abandonné pour Ramos, la décision choc !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'été prochain annonce encore une ère de changement au PSG. En défense centrale, chantier prioritaire du club, Sergio Ramos est espéré la saison prochaine. Ce n'est pas le cas de Presnel Kimpembe.

Qui accompagnera Milan Skriniar la saison prochaine au PSG ? Le Slovaque est attendu comme l'homme providentiel en défense centrale. Il va arriver libre de l'Inter, amenant sa solidité et son expérience à une charnière fragile depuis quelques années. Un renfort qui risque d'éjecter un joueur dans ce secteur de jeu. On pense en priorité à Sergio Ramos, qui vient de fêter ses 37 ans. L'ancien défenseur du Real Madrid arrive en fin de contrat et l'heure semble venue pour lui de laisser place à plus jeune à Paris. Pourtant, la direction parisienne a un autre plan en tête.

Kimpembe pourrait partir libre du PSG

Selon l'Equipe, le PSG veut conserver Sergio Ramos pour une année supplémentaire. C'est l'ambition claire et assumée de Nasser Al-Khelaifi en coulisses. Le club parisien va lui proposer un nouveau contrat à l'issue de la saison. Ce sera un bail sur une courte période, sans doute un an, et pour un salaire en baisse. Toutefois, le PSG ne compte pas sur lui pour être dans le onze titulaire. Il sera un remplaçant de luxe, ayant convaincu par son aura dans le vestiaire et ses bonnes performances en Ligue des champions face au Bayern Munich.

Alors que le PSG prospecte pour faire venir un nouveau défenseur central cet été, en plus de Milan Skriniar, l'avenir de Sergio Ramos et de Presnel Kimpembe n'est pas certain de s'écrire dans la capitale. https://t.co/6cUknT41M0 pic.twitter.com/wc7Hk66Ijf — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 29, 2023

Si un homme doit plier bagage au PSG, ce sera plutôt Presnel Kimpembe. Durement touché cette saison avec une rupture du talon d'Achille dernièrement, le Français ne sera pas retenu à Paris. Sondé par Chelsea, Kimpembe n'a pas donné son accord pour partir à Londres. Mais, le PSG est prêt à le laisser partir chez les Blues. Selon l'Equipe, un départ libre du titi parisien est même envisagé ! En fin de contrat en 2024 à Paris, Kimpembe n'a pas su se mettre d'accord avec sa direction pour une prolongation. Si aucun transfert n'aboutit à l'été 2023, il partirait gratuitement en 2024. Ses nombreuses blessures n'en font plus un élément prioritaire aux yeux de ses dirigeants. Un choix, conjugué à celui de garder Sergio Ramos, qui fera débat chez les supporters parisiens.