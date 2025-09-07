PSG ‍: Kimpembe a pris une décision bouleversante

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Agé de 30 ans, et quatorze ans après avoir rejoint le centre de formation du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe est attendu dans les prochains jours au Qatar où le défenseur continuera sa carrière.

Cela sera évidemment un crève-cœur pour lui, mais cette fois, il semble de plus en plus certain que Presnel Kimpembe n'ira pas au bout de son contrat avec le PSG. Alors qu'il est lié avec son club de toujours jusqu'en 2026, le défenseur a fait son choix, et cela passe par un transfert vers le club du Qatar Sport Club, où d'autres joueurs du Paris Saint-Germain ont évolué, notamment Javier Pastore. Figure emblématique du PSG, Presko aurait probablement aimé finir sa carrière en restant fidèle au club de la capitale, surtout après la victoire en Ligue des champions, mais depuis plusieurs années, il est plombé par les blessures. Luis Enrique ne comptant plus du tout sur lui, et malgré un très gros salaire à Paris, à savoir 640.000 euros par mois, Presnel Kimpembe est attendu dans les prochains jours à Doha confirme ce dimanche Le Quotidien du Sport.

Kimpembé est une légende du PSG

La belle image de Kimpembe et Marquinhos qui s’enlacent !



Pour rappel, ce sont les deux seuls joueurs de l’effectif actuel à avoir perdu la finale de 2020 contre le Bayern Munich



Magnifique 🥹#PSGINT | #UCLFINAL pic.twitter.com/ABWysPAT7D — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 31, 2025

La saison passée, après avoir été opéré en début d'année suite à une rupture du tendon d'Achille, Presnel Kimpembe n'avait joué que 76 minutes toutes compétitions confondues. Et depuis quelques années, le défenseur de 30 ans empilait les gros pépins. En rejoignant le championnat du Qatar, il sera moins soumis au calendrier démentiel en Europe, et surtout la concurrence sera moins brutale qu'au Paris Saint-Germain. Même s'il est évidemment une légende du PSG, Kimpembe ne peut plus réellement prétendre à une place dans l'équipe de Luis Enrique.

Mais au moins, il fera ses adieux avec le sentiment du devoir accompli, puisque Paris a gagné la Ligue des champions. Ce dont il rêvait depuis 2011 lorsqu'il avait rejoint le centre de formation du PSG. La réception du RC Lens, dimanche prochain, pourrait être l'occasion d'une fête pour Presnel Kimpembe avant qu'il ne rejoigne le Qatar Sports Club.