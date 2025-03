PSG ‍: Zaïre-Emery et Kimpembe, les bugs du classement des salaires

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Le classement des salaires des joueurs de Ligue 1 révèle, en substance, la domination fracassante du Paris Saint-Germain sur le championnat de France, mais aussi certaines petites surprises notables.

Tous les ans, L’Equipe publie des détails sur les salaires des acteurs du football français. Joueurs, entraineurs, arbitres... tous finissent par voir leurs émoluments être rendus publics par le quotidien sportif français. L’occasion pour ce dernier de faire un classement des 30 joueurs les mieux payés de Ligue 1. Une liste largement dominée par le Paris Saint-Germain qui possède en son sein les 12 joueurs les mieux payés de l’Hexagone. Malgré tout, plusieurs petites surprises se cachent au sein de ce top 30, avec, par exemple, l’arrivée de deux nouveaux clubs, lesquels n’étaient pas présents dans le classement de la saison dernière.

Les surprises du top 30 des joueurs les mieux payés

Le PSG veut racheter un club, les joueurs sont au courant https://t.co/Sg0u28H3WP — Foot01.com (@Foot01_com) March 26, 2025

D’Ousmane Dembélé à Désiré Doué, le Paris Saint-Germain a pris le haut du classement et ne le lâche plus. Toutefois, contrairement aux dernières saisons, la plupart des joueurs les mieux payés du PSG sont à vocation défensive. Marquinhos, Lucas Hernández et Achraf Hakimi sont respectivement 2e, 3e et 4e de ce classement. Juste derrière, la grande surprise : Warren Zaïre-Emery est le 5e joueur le mieux payé de France avec 950 000 euros brut mensuels. Il est par exemple mieux payé que Vitinha et Gianluigi Donnarumma.

Même Presnel Kimpembe est référencé, avec un salaire de 640 000€ par mois pour 55 minutes de jeu disputées depuis le 26 février 2023. Autre fait notable côté parisien, Khvicha Kvaratskhelia n’est « que » le sixième joueur (ex aequo avec Vitinha) le mieux payé de France, avec 900 000€ brut par mois. Loin de l’époque où les stars à vocation offensive qu’étaient Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi culminaient ce classement avec une avance ridicule.

L’OM et l’OL dans le rang, deux nouveaux clubs débarquent

Hormis le Paris Saint-Germain qui écrase ce classement, les deux Olympiques ont, eux aussi, leur mot à dire. En l’absence de Coupe d’Europe, l’OM tient tout de même sept joueurs parmi les mieux payés de Ligue 1, dont quatre sont arrivés cette saison (Hojbjerg, Rabiot, Greenwood, Bennacer). A l’OL, une certaine logique est à noter, celle de l’expérience. Alexandre Lacazette (33 ans, 500 000 euros par mois), Corentin Tolisso (30 ans, 450 000 euros) et Nemanja Matic (36 ans, 400 000 euros) sont les trois Lyonnais les mieux payés de Ligue 1. Enfin, dernière surprise : les arrivées de Rennes et Nice dans ce classement. Absents la saison dernière, les Rennais placent cette fois Seko Fofana et Brice Samba, qui émargent tous deux à 400 000 euros par mois, tandis que les Aiglons voient Gaëtan Laborde et ses 320 000 euros par mois se faufiler derrière Rayan Cherki et Valentin Rongier.